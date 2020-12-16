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Мужчина транслировал порно на госучреждение через проектор (фото)

Злоумышленника не удалось поймать, так как он быстро "замел следы" в интернете

сегодня, 19:23
Автор:

Татьяна Лозовенко

Неизвестный дважды за неделю взломал проектор в Бельгии и транслировал порнографию на правительственном здании. Инцидент произошел в городе Левен. Об этом сообщает The Brussels Times.

Мужчина транслировал порно на госучреждение через проектор (фото)

Правительственное здание в городе Левен, Бельгия

Жители Левена вновь столкнулись с непристойными изображениями на правительственном здании после того, как проектор был взломан второй раз за неделю и использовался для трансляции порнографии. Вандала так и не удалось поймать, несмотря на второе нарушение. Отмечено, что злоумышленник владеет навыками программиста и смог "замести следы" в интернете, хотя взломал прибор со своего устройства. Как пишет издание, об инциденте полиции сообщили местные жители, которые пришли в ярость от увиденного.

Полиция все еще ищет виновных. Прокуратура открыла дело. Власти города заявили, что предпримут дополнительные шаги, чтобы предотвратить подобный инцидент в третий раз. 

Напомним, владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес, и основал новую религию для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти "коронавирусные" ограничения. 

Ранее "Комментарии" писали, что кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также порекомендовала носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.




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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/145777/sncb-reduces-train-offer-for-holiday-period-peak-intercity-antwerp-brussels-suburban-sint-niklaas-halle-mechelen-leuven-luxembourg-charleroi-roosendaal-hasselt-maastricht/
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