Мужчина транслировал порно на госучреждение через проектор (фото)

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Татьяна Лозовенко
Неизвестный дважды за неделю взломал проектор в Бельгии и транслировал порнографию на правительственном здании. Инцидент произошел в городе Левен. Об этом сообщает The Brussels Times.
Правительственное здание в городе Левен, Бельгия
Жители Левена вновь столкнулись с непристойными изображениями на правительственном здании после того, как проектор был взломан второй раз за неделю и использовался для трансляции порнографии. Вандала так и не удалось поймать, несмотря на второе нарушение. Отмечено, что злоумышленник владеет навыками программиста и смог "замести следы" в интернете, хотя взломал прибор со своего устройства. Как пишет издание, об инциденте полиции сообщили местные жители, которые пришли в ярость от увиденного.
Полиция все еще ищет виновных. Прокуратура открыла дело. Власти города заявили, что предпримут дополнительные шаги, чтобы предотвратить подобный инцидент в третий раз.
Напомним, владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес, и основал новую религию для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти "коронавирусные" ограничения.
Ранее "Комментарии" писали, что кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также порекомендовала носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.
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