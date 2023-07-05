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Мужчина сунул в муравьиное гнездо половой орган: для чего он это сделал и чем все закончилось (ВИДЕО)

Житель Тайланда очень оригинальным способом попытался решить свои половые проблемы

сегодня, 01:05
Автор:
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Козаренко Люда
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Мужчина сунул в муравьиное гнездо половой орган: для чего он это сделал и чем все закончилось (ВИДЕО)

Проблемы с эректильной дисфункцией можно решать по-разному (фото из открытых источников)

Очевидно, чудак хотел увеличить пенис или лечил эректильную дисфункцию и не придумал ничего лучшего, кроме как запихнуть половой орган в муравьиное гнездо. Видео этой "процедуры" попало в соцсети, а оттуда – на местное телевидение.


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Любители "клубнички" будут недовольны – лицо экспериментатор не показывает, причинное место рассмотреть во всей красе тоже не удастся: на видео оно размытое. Но судя по ажиотажу, возникшему среди сидящих на фикусе муравьев, привлечь их внимание мужчине удалось. В конце видео он показывает, как стряхивает с причинного места (опять же – заблюренного) насекомых и затем смывает их водой, и комментирует, что его "хозяйство" после укусов очень разбухло.

Очевидно, ничего, кроме дискомфорта, мужчине не удалось достичь. Но все это живо обсуждалось в соцсетях.


В конце концов, видео попало в поле зрения специалистов из клиники красоты, которые тоже приобщились к обсуждению. Они заверили всех заинтересованных, что муравьиными укусами стимулировать половую функцию точно не удастся. Зато подхватить инфекцию можно запросто. А если "пациент" – аллергик, он вообще рискует жизнью, поскольку реакция организма на муравьиную кислоту непредсказуема. Решать проблему они призывают с помощью медицинских препаратов, ударно-волновой терапии, вакуумных устройств и в крайнем случае – хирургического вмешательства. Но все это должно происходить под пристальным наблюдением врачей.     

Вообще, тайцы демонстрируют невиданный креатив, когда хотят увеличить половой орган. Например, недавно в местных новостях сообщалось о 29-летнем мужчине, который регулярно надевал стальное кольцо на пенис, после чего там возник сильный отек и гнойная рана.

Ранее "Комментарии" писали о том, как мужчина женился на крокодиле.



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