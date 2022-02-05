Мусорный патруль: вороны в Швеции научились собирать выброшенные окурки (ВИДЕО)

Ворон учат забирать выброшенные окурки с улиц и площадей шведского города в рамках мер по сокращению расходов. Об этом сообщает DW.

Ворон - фото из открытых источников

Дикие птицы выполняют задание и получают немного еды за каждый мусор, который они откладывают в специально разработанную машину, созданную стартапом в Седертелье, близ Стокгольма.

"Это дикие птицы, участвующие на добровольных засадах", – сказал Кристиан Гюнтер-Ханссен, основатель Corvid Cleaning, стоящей за методом компании.

Фонд Keep Sweden Tidy Foundation говорит, что на улицах Швеции ежегодно остается более миллиарда окурков, что составляет 62 процента всего мусора. Седертелье тратит 20 миллионов шведских крон (1,6 миллионов фунтов стерлингов) на уборку улиц.

По оценкам Гюнтера-Хансена, его метод мог бы сэкономить не менее 75% расходов, связанных с уборкой окурков в городе.

Седертелье выполняет пилотный проект, прежде чем потенциально развернуть операцию по всему городу, при этом здоровье птиц является ключевым фактором, учитывая тип отходов.

Новокаледонские вороны, члены семейства врановых птиц, понимают так же хорошо, как семилетний ребенок, как показало исследование, что делает их самыми умными птицами для этой работы.

Гюнтер-Ханссен сказал: "Их легче учить, и есть также большая вероятность того, что они учатся друг у друга. В то же время меньший риск того, что они по ошибке съедят мусор.

Томас Тернстрем, стратег по отходам муниципалитета Седертелье, сказал, что потенциал пилотного проекта зависит от финансирования.

"Было бы интересно посмотреть, может ли это работать и в других средах. Также с точки зрения того, что мы можем научить ворон убирать окурки, но не можем научить людей не бросать их на землю. Это интересное мнение", — сказал Томас.

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