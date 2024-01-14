logo

BTC/USD

42795.81

ETH/USD

2534.83

LTC/USD

71.41

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света
commentss НОВОСТИ Все новости

Математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света

Украинский инженер "вычислил" дату конца света с помощью фрески "Тайная вечеря".

сегодня, 12:45 comments2695
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Тернопольский математик и член ОО "Академия строительства Украины" Анатолий Пасько заявил, что смог расшифровать "Код да Винчи" и, таким образом, объяснил вычисленную дату конца света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на тернопольское издание "Свобода".

Математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света

Математик вычислил дату конца света через фреске Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"

Несколько лет назад сотрудница Калифорнийского университета Сабрина Сфорца Галиция заявила, что вычислила дату конца света – 21 марта 4006 года. Она не объяснила, как это ей удалось, однако указала, что воспользовалась в своих расчетах фреской "Тайная вечеря", которую создал выдающийся ученый Леонардо да Винчи.

Именно объяснение к расчетам этой даты привел Анатолий Пасько. По словам тернопольского инженера, он случайно наткнулся на разгадку "Кода да Винчи". Пасько объясняет, что за столом на фреске 12 апостолов и Иисус, кроме того, за их спинами 8 простенков. Таким образом, образуется число 21, указывающее на день конца света.

По словам Анатолия Паська месяц, он вычислил с помощью трех окон на фреске да Винчи за которыми весна, что указывает на третий месяц с начала года – март. Чтобы определить год конца света инженер сосчитал пальцы на ногах, руках, которые видны на фреске и добавил их к трещинам, изображенным на потолке. В ходе этих подсчетов у украинского энтузиаста вышло число 4006.

Таким образом, Анатолий Пасько вычислил "Код да Винчи", указывающий на конец света, который, возможно, наступит 21 марта 4006 года.

Отметим, что "Код да Винчи" — это название мистического романа Дэна Брауна, в котором главный герой расшифровывает религиозные символы, указывающие на альтернативную историю христианства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в интернете распространяются фотографии НЛО над Крымом.

Также "Комментарии" писали, что пара во время путешествия сняла на камеру существо, которое считает бигфутом или снежным человеком.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://svoboda.te.ua/ternopilskyj-matematyk-vyrahuvav-datu-kinczya-svitu/
Теги:
comments

Обсуждения

українець

сегодня, 13:03

Оце так, "беззаперечно" це все показує рівень того математика. Тому що поважаючиц себе математик у цій справі не залишив без уваги ще зморшки у зображених на картині та довжину волосся та вік героїв. А так.. це.твердження можна вважати хибним, не всі складові взято до аналізу..... Зараз популярно питати важливих думок у різних шарлатанів типу екстрасенсів, або учасників проєкту накшалт колишніх алкашів чи нинішніх пітухів... УНІАН, 1 1 це люблять робити


Новости

Все новости