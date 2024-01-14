Математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света

Тернопольский математик и член ОО "Академия строительства Украины" Анатолий Пасько заявил, что смог расшифровать "Код да Винчи" и, таким образом, объяснил вычисленную дату конца света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на тернопольское издание "Свобода".



Математик вычислил дату конца света через фреске Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"

Несколько лет назад сотрудница Калифорнийского университета Сабрина Сфорца Галиция заявила, что вычислила дату конца света – 21 марта 4006 года. Она не объяснила, как это ей удалось, однако указала, что воспользовалась в своих расчетах фреской "Тайная вечеря", которую создал выдающийся ученый Леонардо да Винчи.

Именно объяснение к расчетам этой даты привел Анатолий Пасько. По словам тернопольского инженера, он случайно наткнулся на разгадку "Кода да Винчи". Пасько объясняет, что за столом на фреске 12 апостолов и Иисус, кроме того, за их спинами 8 простенков. Таким образом, образуется число 21, указывающее на день конца света.

По словам Анатолия Паська месяц, он вычислил с помощью трех окон на фреске да Винчи за которыми весна, что указывает на третий месяц с начала года – март. Чтобы определить год конца света инженер сосчитал пальцы на ногах, руках, которые видны на фреске и добавил их к трещинам, изображенным на потолке. В ходе этих подсчетов у украинского энтузиаста вышло число 4006.

Таким образом, Анатолий Пасько вычислил "Код да Винчи", указывающий на конец света, который, возможно, наступит 21 марта 4006 года.

Отметим, что "Код да Винчи" — это название мистического романа Дэна Брауна, в котором главный герой расшифровывает религиозные символы, указывающие на альтернативную историю христианства.

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