Малыш появился на свет на парковке пивоварни: как его назвали и что придумал заведение

Необычное событие произошло в Мичигане, США. Аарон и Кайл Бейкер, супруги из Виксбурга, ехали в больницу, когда поняли, что не успеют вовремя. Их сын, которого впоследствии назвали Форрест Уэллс Бейкер, родился на парковке возле их любимой микропивоварни One Well Brewing.

Малыш родился на парковке любимой пивоварни родителей

Пивоварня, ставшая случайным местом рождения малыша, решила отметить это событие по-особому – они выпустили новый сорт пива в честь Форреста. Напиток получил название "Special Delivery" (переводимый как "Специальная доставка") и имеет кроваво-оранжевый оттенок. Родители новорожденного даже помогали смешивать ингредиенты при подготовке пива.

Кайл Бейкер, мама малыша, рассказала в интервью, что когда их друзья впервые услышали историю, то подумали, что они просто решили выпить пива, когда у нее начались схватки. Но на самом деле все вышло совершенно случайно — супруги просто остановились на парковке своей любимой пивоварни, ожидая скорой помощи.

Владелец One Well Brewing Крис О'Нил также принял участие в праздновании. Он пошутил, что хотя Форресту придется ждать еще 21 год, чтобы легально выпить пиво, он уже заслужил "бесплатное пиво всю жизнь". Эта история быстро стала известна среди клиентов пивоварни, и теперь все ждут выпуска нового эля в конце месяца.

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