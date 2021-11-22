Лежала в земле 600 лет: британка нашла золотую мини-Библию (ФОТО)

В городе Йорк, расположенном на севере Англии, была обнаружена крошечная Библия из золота. Ее нашла медсестра Баффи Бейли, которая в свободное время увлекается поисками металлов.

Мини-Библия из золота / Фото: BNPS

Как сообщает издание Mymodernmet, женщина во время прогулки обнаружила в земле маленький артефакт в виде раскрытой Библии из чистого золота, которая, согласно оценке экспертов, стоит почти 135 тысяч долларов (около 3,6 млн гривен). Реликвия была найдена на территории сельскохозяйственных угодий.

Женщина не сразу поняла, что нашла ценную вещь, поскольку она была миниатюрной — полтора сантиметра в ширину. Но крошечная Библия, по словам исследователей, пролежала в земле около 600 лет, ее могли носить в качестве кулона, поскольку сверху на реликвии есть небольшое отверстие.

Эксперты предполагают, что мини-Библия могла принадлежать королю Ричарду III, который в середине ХV века владел территориями в Йорке. На ней можно просмотреть гравюры святого Леонарда и святой Маргареты, которые считаются покровителями родов, а золотая книжка играет роль оберега.

Фото: BNPS

Напомним, что майя являются одной из наиболее загадочных цивилизаций мира, поэтому любые артефакты, касающиеся этой эпохи, весьма ценные. Недавно рабочие в Мексике во время строительства обнаружили множество предметов и мест захоронений этой древней цивилизации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пенсионерка из Британии была приятно удивлена, когда во время домашней уборки нашла драгоценный камень, стоимость которого, по оценкам экспертов, составляет почти 3 миллиона долларов.

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