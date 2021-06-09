37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей

Жительница Южно-Африканской республики родила десятерых детей, установив новый мировой рекорд. Она обошла жительницу Малайзии, которая в прошлом месяце стала мамой девяти детей. Об этом пишет "IOL".

Младенец. Фото: bb.com

Стало известно, что такому количеству своих новорожденных младенцев удивилась даже сама роженица. Ведь медики, обследовав ее, сообщали, что Госиаме Тамара Ситхоле станет мамой восьмерых детей.

Муж женщины рассказал, что его жена на 29 неделе беременности с помощью кесарева сечения родила троих девочек и семь мальчиков. Кроме этого, стало известно, что у супругов уже есть близнецы.

Сама же многодетная мама говорит, что чувствует себя счастливой. Она сообщила, что была в состоянии шока, когда узнала от врачей о шестерых детях. Оказалось, что во время следующего обследования врачи увидели еще двух.

По словам Тамары Ситхоле, собственная беременность ее шокировало. Это какая ответственность легла на будущую мать — выносить десять детей. Она болела, ей было чрезвычайно трудно, но женщину поддерживала вера в Бога, родные и близкие, которые делали все, чтобы роженице было комфортно и хорошо. Муж также подставил свое надежное плечо.

Какова самая большая мечта такой многодетной будущей мамы? Очень простая. Родить всех своих детей здоровыми и иметь силы их всех воспитать.

"Каждый день я просто молюсь, чтобы Бог помог мне родить всех моих детей здоровыми и, чтобы я и мои дети остались живы. Я была бы довольна этим", — сказала Ситхоле еще во время беременности.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о детских шалостях и проделках.

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