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Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото)

Дети имеют развитую фантазию, которая изрядно удивляет взрослых

сегодня, 00:31
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый человек помнит веселые и нелогичные вещи, которые он делал в детстве. Родители даже не представляли, к каким авантюрам и приключениям прибегали их дети. Поэтому, давайте вспомним безумное детство и пересмотрим подборку забавных выходок.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото)

Проделки детей: что делает малыш, пока не видят родители. Фото: livejournal.com

1. Малыш решил покормить кота полезным апельсином. Странно, почему он не ест?

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 2

2. Иногда дети заставляют родителей поседеть. Это тот случай.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 3

3. Крошка с самого детства экспериментирует с эпатажным стилем.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 4

4. Когда оставил девочек одних, они устроили пенную вечеринку.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 5

5. Мальчик решил добавить разнообразия в скучные семейные фотографии.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 6

6. Юные помощники устроили папе настоящее испытание.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 7

7. Когда немного не рассчитали возможностей и застряли в шкафу.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 8

8. Когда к родителям пришли гости, которых малыши не очень любят.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 9

9. Когда не удалось спасти собаку от детских рук.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 10

10. Маленький розыгрыш на первое апреля заставил папин глаз дергаться.

Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото) - фото 11

Напомним, что ранее эксперты назвали рейтинг продуктов, которые чаще всего становятся причиной травм гортани и смерти детей. Перечень продуктов, с которыми следует быть осторожнее, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что все чаще в новостях мы видим негативные последствия влияния интернета на детей. Подростки узнают много опасной информации, пытаются копировать поведение некоторых "крутых" блогеров, поддерживают недетские челленджи, цель которых — покончить с собой. Какие опасности могут подстерегать ребенка в сети? Как защитить его от негативного влияния? Стоит ли ограничивать ребенка в использовании соцсетей? Об этом читайте здесь.



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Источник: https://kurs.com.ua/ua/novost/340958-odni-doma-chto-delajut-deti-poka-roditeli-ne-vidjat-foto?source=read_another_language_link
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