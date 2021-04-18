Что делают дети, пока родители не видят (Забавные фото)

Каждый человек помнит веселые и нелогичные вещи, которые он делал в детстве. Родители даже не представляли, к каким авантюрам и приключениям прибегали их дети. Поэтому, давайте вспомним безумное детство и пересмотрим подборку забавных выходок.

Проделки детей: что делает малыш, пока не видят родители. Фото: livejournal.com

1. Малыш решил покормить кота полезным апельсином. Странно, почему он не ест?





2. Иногда дети заставляют родителей поседеть. Это тот случай.





3. Крошка с самого детства экспериментирует с эпатажным стилем.





4. Когда оставил девочек одних, они устроили пенную вечеринку.





5. Мальчик решил добавить разнообразия в скучные семейные фотографии.





6. Юные помощники устроили папе настоящее испытание.





7. Когда немного не рассчитали возможностей и застряли в шкафу.





8. Когда к родителям пришли гости, которых малыши не очень любят.





9. Когда не удалось спасти собаку от детских рук.





10. Маленький розыгрыш на первое апреля заставил папин глаз дергаться.

Напомним, что ранее эксперты назвали рейтинг продуктов, которые чаще всего становятся причиной травм гортани и смерти детей. Перечень продуктов, с которыми следует быть осторожнее, читайте в нашем материале.

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