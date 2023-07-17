500 долларов – и на выход: правительство готово платить деньги молодежи, чтобы не сидела дома

Одиноких людей в Южной Корее становится все больше (фото из открытых источников)

На такие радикальные меры в Южной Корее пошли для того, чтобы молодое поколение выходило проветриться, знакомилось со сверстниками, общалось вживую и в конце концов улучшало демографическую ситуацию в стране.

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В то время как у нас большинство детей и молодежи не загонишь домой, в Южной Корее их невозможно выгнать из дома. Для таких даже существует специальный термин – хикикомори, то есть "отшельник, одиночка". Они живут очень замкнуто – могут не выходить на улицу месяцами или даже годами. Могут просидеть дома два года, потом выйти, чтобы отслужить в армии, и снова уединиться на два года. Некоторые проводят в одиночестве пять лет.

Статистика свидетельствует, что в стране почти 340 000 человек в возрасте 19 - 39 лет изолированы от общества и одиноки. А это 3% этой возрастной группы! Стремительно растет количество одиночек и людей, умирающих в одиночестве.

Обычно это люди, которые чувствуют себя неудачниками, считают, что не соответствуют "стандартам" — ожиданиям родителей и социума. Именно поэтому их устраивает полная изоляция от общества, где они никому ничего не должны и никто от них ничего не ожидает.

Однако это совсем не устраивает правительство. Отсутствие социальных связей повлекло за собой отсутствие половых связей. В конце концов Южная Корея стала одним из государств, где фиксируется самая низкая рождаемость в мире. Это привело к общему понижению производительности.

Чтобы изменить ситуацию, власти готовы изрядно потратиться. Лучшее решение проблемы, по мнению лидеров страны, – выманить молодежь в возрасте от 9 до 24 лет на улицы и заставить их тусоваться, а дальше все пойдет само собой.

Чтобы подтолкнуть ребят, заставить "восстановить свою повседневную жизнь и реинтегрировались в общество", им предлагают ежемесячную стипендию в размере 500 долларов. Правда, не всем, а тем, у кого невысокие доходы. Кроме этого, обещают субсидию на медицинские и юридические услуги, обучение, коррекцию внешности (актуально для тех, кто стесняется выходить в люди, потому что не нравится себе).



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