60 лет англичанка жила с косточкой апельсина в носу

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Ольга Чародий
68-летняя Бетти Макфэйл избавилась от инородного тела спустя
60 лет после его попадания в нос. Удивительная история приключилась с
одной девушкой, которая на протяжении
долгого времени жила жила с косточкой апельсина в носу.
ФОТО: Из открытых источников
Так, Бетти Макфэйл забыла как ее брат-близнец во время ссоры
с задел рукой апельсин, который она ела, после чего косточка попала девочке в
нос. Всю жизнь женщина от насморка и проблем с дыханием она дышала только через
рот. Больше чем через полстолетия женщина смогла вычихать косточку.
Все эти годы англичанка страдала от постоянных респираторных заболеваний, насморка и утрудненного дыхания.
Напомним, "Комментарии" писали, что представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году. На сайте организации указано, что участие в фотоконкурсе приняло более 1000 снимков, поэтому выбор было сделать очень сложно, ведь каждый кадр был очень красивым и завораживающим. Из них представители организации выбрали 70 фотографий и устроили публичное голосование, в результате которого журю конкурса, состоящее из метеорологов и фотографов, выбрало 14 лучших снимков. Эти кадры украсят календарь на 2021 год (по одной фотографии на месяц + главная обложка).
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