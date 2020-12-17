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Главная Новости Общество невероятно 60 лет англичанка жила с косточкой апельсина в носу
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60 лет англичанка жила с косточкой апельсина в носу

Жительница английского Западного Йоркшира Бетти Макфэйл с детства жила с застрявшей в носу косточкой от апельсина и обнаружила её только в 68 лет

сегодня, 01:00
Автор:

Ольга Чародий

68-летняя Бетти Макфэйл избавилась от инородного тела спустя 60 лет после его попадания в нос. Удивительная история приключилась с одной  девушкой, которая на протяжении долгого времени жила жила с косточкой апельсина в носу.

60 лет англичанка жила с косточкой апельсина в носу

ФОТО: Из открытых источников

Так, Бетти Макфэйл забыла как ее брат-близнец во время ссоры с задел рукой апельсин, который она ела, после чего косточка попала девочке в нос. Всю жизнь женщина от насморка и проблем с дыханием она дышала только через рот. Больше чем через полстолетия женщина смогла вычихать косточку.

"Я могу нормально дышать, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за много лет. Я сказала своей дочери Луизе, что никто не поверит этому, поэтому я позвонила своему брату-близнецу, и Тони сказал: "Разве ты не помнишь, что ты ела апельсин во время ссоры?", — рассказала женщина. 

Все эти годы англичанка страдала от постоянных респираторных заболеваний, насморка и утрудненного дыхания.

Напомним, "Комментарии" писали, что представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году. На сайте организации указано, что участие в фотоконкурсе приняло более 1000 снимков, поэтому выбор было сделать очень сложно, ведь каждый кадр был очень красивым и завораживающим. Из них представители организации выбрали 70 фотографий и устроили публичное голосование, в результате которого журю конкурса, состоящее из метеорологов и фотографов, выбрало 14 лучших снимков. Эти кадры украсят календарь на 2021 год (по одной фотографии на месяц + главная обложка).


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/woman-sneezes-out-orange-pip-23159081
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