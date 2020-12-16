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Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года

Эти впечатляющие фото украсят календарь

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году.

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года

лучшие снимки погодных явлений 2020 года (фото: Chan Kam Wing (Hong Kong S.A.R., China) / WMO)

На сайте организации указано, что участие в фотоконкурсе приняло более 1000 снимков, поэтому выбор было сделать очень сложно, ведь каждый кадр был очень красивым и завораживающим. Из них представители организации выбрали 70 фотографий и устроили публичное голосование, в результате которого журю конкурса, состоящее из метеорологов и фотографов, выбрало 14 лучших снимков. Эти кадры украсят календарь на 2021 год (по одной фотографии на месяц + главная обложка).

Снимки выбирали исходя из результатов голосования, а также фотографических достоинств и метеорологического интереса. На первый взгляд, может показаться, что кадры были отредактированы в фотошопе, но нет, все фотографии реальны. 

"Гроза в Колорадо", США

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 2

"Город туманов", Южная Корея

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 3

"Смерч в море", Хорватия

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 4

"В изоляции", Австралия

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 5

"Сезон дождей", Мадагаскар

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 6

"Двойная радуга над равнинами Карони", Тринидад и Тобаго

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 7

"Лунный свет в зимнем лесу", Япония

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 8

"Двойная радуга над Клаксвиком", Фарерские острова, Дания

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 9

"Македония"

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 10

"Сердцебиение", Гонконг

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 11

"Интерстеллар-порог", Чили

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 12

"Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена", Антарктика

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 13

"Радуга после шторма", Хорватия

Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года - фото 14

Напомним, представители конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards выбрали самые смешные фотографии с животными 2020 года.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жюри международного фотоконкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), объявили победителей макро- и микросъемки 2020 года.


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