Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года

Представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году.

лучшие снимки погодных явлений 2020 года (фото: Chan Kam Wing (Hong Kong S.A.R., China) / WMO)

На сайте организации указано, что участие в фотоконкурсе приняло более 1000 снимков, поэтому выбор было сделать очень сложно, ведь каждый кадр был очень красивым и завораживающим. Из них представители организации выбрали 70 фотографий и устроили публичное голосование, в результате которого журю конкурса, состоящее из метеорологов и фотографов, выбрало 14 лучших снимков. Эти кадры украсят календарь на 2021 год (по одной фотографии на месяц + главная обложка).

Снимки выбирали исходя из результатов голосования, а также фотографических достоинств и метеорологического интереса. На первый взгляд, может показаться, что кадры были отредактированы в фотошопе, но нет, все фотографии реальны.

"Гроза в Колорадо", США





"Город туманов", Южная Корея





"Смерч в море", Хорватия





"В изоляции", Австралия





"Сезон дождей", Мадагаскар





"Двойная радуга над равнинами Карони", Тринидад и Тобаго





"Лунный свет в зимнем лесу", Япония





"Двойная радуга над Клаксвиком", Фарерские острова, Дания





"Македония"





"Сердцебиение", Гонконг





"Интерстеллар-порог", Чили





"Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена", Антарктика





"Радуга после шторма", Хорватия





Напомним, представители конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards выбрали самые смешные фотографии с животными 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жюри международного фотоконкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), объявили победителей макро- и микросъемки 2020 года.

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