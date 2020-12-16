Дух захватывает: лучшие фото природных явлений 2020 года

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Светлана Шкурупий
Представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году.
лучшие снимки погодных явлений 2020 года (фото: Chan Kam Wing (Hong Kong S.A.R., China) / WMO)
На сайте организации указано, что участие в фотоконкурсе приняло более 1000 снимков, поэтому выбор было сделать очень сложно, ведь каждый кадр был очень красивым и завораживающим. Из них представители организации выбрали 70 фотографий и устроили публичное голосование, в результате которого журю конкурса, состоящее из метеорологов и фотографов, выбрало 14 лучших снимков. Эти кадры украсят календарь на 2021 год (по одной фотографии на месяц + главная обложка).
Снимки выбирали исходя из результатов голосования, а также фотографических достоинств и метеорологического интереса. На первый взгляд, может показаться, что кадры были отредактированы в фотошопе, но нет, все фотографии реальны.
"Гроза в Колорадо", США
"Город туманов", Южная Корея
"Смерч в море", Хорватия
"В изоляции", Австралия
"Сезон дождей", Мадагаскар
"Двойная радуга над равнинами Карони", Тринидад и Тобаго
"Лунный свет в зимнем лесу", Япония
"Двойная радуга над Клаксвиком", Фарерские острова, Дания
"Македония"
"Сердцебиение", Гонконг
"Интерстеллар-порог", Чили
"Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена", Антарктика
"Радуга после шторма", Хорватия
Напомним, представители конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards выбрали самые смешные фотографии с животными 2020 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жюри международного фотоконкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), объявили победителей макро- и микросъемки 2020 года.
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