Лучшие макроснимки года: мир, каким вы его еще не видели

Жюри международного фотоконкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), который посвящен макро- и микросъемке, объявили победителей 2020 года. Каждый снимок по-своему удивителен, уникален и заслуживает внимания. Работы победителей и финалистов опубликованы на сайте конкурса.

Известно, что в CUPOTY принимало участие более 6 тысяч фотоснимков из 52 стран мира. Всего в конкурсе было 7 категорий, в каждой из них было выбрано по 3 победителя и 100 финалистов.

Итак, победу в номинации "Животные" и абсолютным победителем конкурса стал французский фотограф Галис Хоарау. Свой уникальный кадр он сделал в Индонезии. Во время погружения в воду ему удалось сфотографировать личинку угря.





Первое место в категории "Насекомые" досталось Майку Карри и его бабочке, сфотографированной на стене с облезлой краской.





В категории "Растения и грибы" лучшей стала Элизабет Казда, которая создала яркое графическое изображение с помощью цветов, найденных в саду.





Победителем категории "Интимный пейзаж" стал Марк Джеймс Форд со своим снимком "Отливка в камне".





В номинации "Искусственный мир" победил Ким Кокс, которому удалось запечатлеть жизненный цикл радужной оболочки мыльного пузыря.





Среди победителей конкурса есть и украинский фотограф Андрей Савицкий. Ему досталась победа в категории "Микро", его "Стеклянный червь" просто завораживает.





И победа в номинации "Молодой фотограф года крупным планом" досталась фотографу Тамашу Конц-Бистричу из Венгрии за снимок "маленький мяч".





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