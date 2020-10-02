Неповторимый момент: лучшие фотографии природы за последние 10 лет

Известный конкурс British Wildlife Photography Awards в этом году так и не состоялся из-за коронавируса. Но организаторы смогли найти хорошую альтернативу: они организовали выставку на честь 10-летия этого конкурса. Об этом пишет издание lux.

Лучшие фотографии природы за последние 10 лет. Фото: pixabay

Выставка стартовала в оффлайне с 19 сентября и будет длится до марта 2021 года. На ней представлены фотоработы, которые стали лауреатами за всю историю конкурса. Есть среди них и снимки, которые стали победителями благодаря высоким оценкам жюри.

Но в мире современных технологий не обязательно ехать в Великобританию, чтобы оценить работы фотографов. Сейчас все намного проще – достаточно только зайти в интернет. Поэтому наслаждайтесь лучшей подборкой снимков природы за последние 10 лет. Приятного просмотра!

Ранее "Комментарии" писали, порция позитива: люди поделились самыми нелепыми фото своих собак. Хозяева пушистых питомцев решили запустить в Facebook челлендж, посвященный наиболее нелепым фотографиям своих собак. Он получил название #unflatteringdogphotochallenge, и уже успел стать довольно популярным на просторах интернета. Если бы животные смогли узнать о существовании таких кадров, то они точно захотели бы их удалить.



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