Порция позитива: люди поделились самыми нелепыми фото своих собак

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Любовь Блажко
Ну кто из нас не любит провести время на свежем воздухе, гуляя со своей собакой? И даже те, кто еще не успел завести себе домашнего любимца, смогут посмотреть на снимки ниже и улыбнуться. Ведь какими иногда смешными кажутся эти милые создания, правда? Наслаждайтесь комичной подборкой, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным. Об этом пишет издание apostrophe.
Люди поделились самыми нелепыми фото своих собак. Фото: pixabay
Хозяева пушистых питомцев решили запустить в Facebook челлендж, посвященный наиболее нелепым фотографиям своих собак. Он получил название #unflatteringdogphotochallenge, и уже успел стать довольно популярным на просторах интернета. Если бы животные смогли узнать о существовании таких кадров, то они точно захотели бы их удалить.
Среди собак есть настоящие "модели", которые точно смотрят в кадр, зная, что их снимают. А есть в их числе и те, кто совсем не подготовился к съемке. Как бы там ни было, они все равно выглядят мило и очаровательно.
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