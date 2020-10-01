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Порция позитива: люди поделились самыми нелепыми фото своих собак

Даже на самых нелепых кадрах этим пушистым существам удается выглядеть мило и очаровательно

1 октября 2020, 19:17
Автор:

Любовь Блажко

Ну кто из нас не любит провести время на свежем воздухе, гуляя со своей собакой? И даже те, кто еще не успел завести себе домашнего любимца, смогут посмотреть на снимки ниже и улыбнуться. Ведь какими иногда смешными кажутся эти милые создания, правда? Наслаждайтесь комичной подборкой, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным. Об этом пишет издание apostrophe.

Порция позитива: люди поделились самыми нелепыми фото своих собак

Люди поделились самыми нелепыми фото своих собак. Фото: pixabay

Хозяева пушистых питомцев решили запустить в Facebook челлендж, посвященный наиболее нелепым фотографиям своих собак. Он получил название #unflatteringdogphotochallenge, и уже успел стать довольно популярным на просторах интернета. Если бы животные смогли узнать о существовании таких кадров, то они точно захотели бы их удалить. 

Среди собак есть настоящие "модели", которые точно смотрят в кадр, зная, что их снимают. А есть в их числе и те, кто совсем не подготовился к съемке. Как бы там ни было, они все равно выглядят мило и очаровательно. 

Ранее "Комментарии" писали, десять смешных фото, которые демонстрируют весь абсурд дистанционного обучения. Родители вместо того, чтобы жаловаться на сложившуюся ситуацию, решили поискать в ней позитив. Они сфотографировали своих детей во время выполнения уроков. Кадры получились очень забавными и смешными. Потом, когда удаленная учеба закончится, дети смогут посмотреть на эти фото и вспомнить о веселых днях.  


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