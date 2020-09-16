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Главная Новости Общество юмор Десять смешных фото, которые показывают весь абсурд дистанционного обучения
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Десять смешных фото, которые показывают весь абсурд дистанционного обучения

Дополнительная возможность посмеяться от души

сегодня, 14:57
Автор:

Любовь Блажко

Этот год многим родителям запомнится надолго. И не только потому, что нужно ежедневно носить маски, но еще и потому, что дети вынуждены переходить на дистанционное обучение. Для малышей это оказалось настоящим испытанием, потому как учеба в домашних условиях далека до совершенства. В сети появились позитивные фотографии, которые наглядно показывают всю сложность такого процесса. Об этом пишет издание lux.

Десять смешных фото, которые показывают весь абсурд дистанционного обучения

Ребенок. Фото: unsplash

Но родители вместо того, чтобы жаловаться на сложившуюся ситуацию, решили поискать в ней позитив. Они сфотографировали своих детей во время выполнения уроков. Кадры получились очень забавными и смешными. Потом, когда удаленная учеба закончится, дети смогут посмотреть на эти фото и вспомнить о веселых днях.  

На большинстве снимков видно, что малыши уставали от скучных уроков и засыпали. Со стороны это выглядит смешно, но очень мило. Есть среди них и те школьники, которым не давал сосредоточиться домашний питомец. Кот вылез прямо на стол, усевшись перед экраном компьютера. Или он тоже хотел узнать что-то новое, поэтому решил присоединиться к уроку? Как бы там ни было, а такие яркие снимки показывают, что практически в любой ситуации можно найти что-то хорошее. 


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