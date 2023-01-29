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Кто был самым богатым человеком в истории. Его состояние до сих пор поражает

Манса Муса покорил окружающие территории и получил доступ к половине запасов золота в Африке – это сделало его самым богатым человеком в истории.

сегодня, 07:30 comments2545
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Автор:

Slava Kot

Манса Муса прославился как король африканского государства Мали и самый богатый человек в истории мира. Эксперты подсчитали, что общее состояние Манса Мусы достигало около 400 млрд долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование CelebrityNetWorth.

Кто был самым богатым человеком в истории. Его состояние до сих пор поражает

Манса Муса – самый богатый человек в истории человечества

Манса Муса вообще не должен быть королем. Он родился в 1280 году в королевской семье, однако трон отошел его старшему брату Абубакару. Тот грезил исследованием и хотел переплыть Атлантический океан. Саму в этом путешествии и погиб Абубакар, а новым королем Мали стал Манса Муса.

Манса Муса правил с 1312 по 1337 год. Новый король оказался удачным для завоеваний и расширил границы своей страны. Если нанести территорию, которую контролировал Манса, то она включала бы такие современные страны как Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Сенегал, Мавританию, Гвинею, Гамбию и Сьерра-Леоне. Новый правитель быстро позаботился об интересах государства. Он взимал соответствующие налоги по перевозке предметов роскоши и руды через свои земли. Правитель также получил доступ к ценным ресурсам – золоту и соли, над которыми имел полный контроль после завоеваний. По данным историков, во время правления Мусы Мали контролировала половину всех золотых запасов Африки.

О малийском короле мало слышали вне его страны, поэтому он отправился в путешествие в Мекку. Король взял с собой в экспедицию около 50 тыс. человек и тратил сумасшедшие деньги в пути. Манса достиг своей цели, а о неприметной африканской стране заговорили даже в Европе. Рисунок Мансы на троне с золотой монетой в руке появился в испанском каталонском атласе в 1375 году.

Во время правления король делал инвестиции в искусство, архитектуру и образование. Также Манса построил много школ, библиотек, храмов и основал университет Санкоре, в который приезжали на обучение со всего мира. Мусса скончался в возрасте 57 лет. Его наследство получили дети, которые не смогли продолжить дело отца. Богатейшая империя была разорвана в клочья, а окончательно ее судьбу решили европейцы.

Эксперты из CelebrityNetWorth оценили состояние Манса Мусы в 400 млрд долларов. Для сравнения самый богатый человек современности Бернар Арно имеет 190 млрд долларов, а Маск – 167 млрд согласно индексу Блумберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозах на 2023 год, сделанные 100 лет назад.

Также "Комментарии" писали о картине ван Дейка, которую нашли в сарае под куриным пометом. Теперь ее выставили на аукцион за 3 млн. долларов.



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Источник: https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/mansa-musa-net-worth/
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