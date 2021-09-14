Кошка воскресла и пришла домой после собственной кремации

По легенде, каждая кошка имеет девять жизней! Старая 14-летняя кошка вернулась домой вслед за семьей. Хозяева думали, что она мертва, кремировали тело другого черного животного из семейства кошачьих и купили надгробие. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кошка воскресла, фото с открытых источников

Кошка пропала без вести в течение ночи, поэтому, когда Фредди и Шинейд О'Клейри нашли мертвую черную кошку на дороге возле своего дома с таким же участком белого меха на груди, они предположили, что это был Симба. Семья с разбитым горем кремировала свою любимую кошку и купила надгробие — только для того, чтобы домашнее животное "воскресло из мертвых" и появилось на пороге через несколько часов.



Плачущая пара из Лагмора, Белфаст, отвела кошку к ветеринару, где они устроили эмоциональную церемонию и купили надгробие, чтобы помнить ее. Утешив своих опустошенных сыновей, 17-летнего Коннелла и 5-летнего Стиофана, дома, настоящий Симба чудесным образом появился снова. Вскоре последовало второе "чудо", когда семья смогла использовать возможности социальных сетей, чтобы найти владельца кремированной кошки и вернуть ее им.

40-летний работник гастронома Шинейд сказала: "Я так смущена. Это был сумасшедший день. Я не переставал смеяться, потому что не могу поверить, что это сделал я. Мы купили ей надгробие и все такое".

Напомним, что днем кошки любят спать на диванах и в своих лежаках, а вот ночью пробираются поближе к хозяину, забираясь к нему на спину или живот. Американский ветеринар Зей Сатчу рассказал, с чем может быть связано такое поведение животных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему кошки мурлыкают.

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