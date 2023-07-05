Как выиграть миллион в лотерею: мужчина поделился секретной формулой, которая помогла ему сорвать джекпот

Чтобы выиграть в лотерею, одного везения недостаточно (фото из открытых источников)

Чтобы стать миллионером, американцу Ричарду Лустигу из Орландо, штат Флорида, понадобилось почти 17 лет. Удача ему улыбнулась только после того, как прекратил надеяться на успех и стал вычислять формулу выигрыша.

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Он признается, что поначалу мечтал сорвать джекпот чуть ли не с первого раза, чтобы все бросить, купить крутую яхту и жить в свое удовольствие. Поэтому лотерейных билетов покупал много и практически каждый день, наивно считая, что количество перерастет в качество. Однако результата это не давало – он проигрывал раз за разом, год за годом…

Сейчас мужчина говорит, что иначе и быть не может, если не иметь какого-либо плана и выбирать билеты наугад. Когда он это понял, начал записывать все выигрышные комбинации цифр, анализировать их. И в конце концов сорвал мечтаемый джекпот в размере 842 152 доллара. Потом выигрывал еще – шесть раз, правда, гораздо меньшие суммы. В общей сложности его "заработок" таки достиг миллиона, даже больше – 1 052 205 долларов.

Теперь Ричард Лустиг готов поделиться "секретами фирмы", как выиграть в лотерею.

Правило первое: всегда зачеркивать цифры в лотерейном билете собственноручно – не соглашаться на номер, сгенерированный компьютером. У такого "быстрого выбора" шансы на выигрыш приближены к нулю, ведь все это разные комбинации цифр, выбранные рандомно.

Правило второе: не зацикливаться на датах – днях рождения домочадцев, дне свадьбы, знакомства, приобретения первого автомобиля и т.д. Они будут просто кочевать из одного билета в другой, сужать количество комбинаций цифр и, соответственно, уменьшать шансы на выигрыш. К тому же номера желательно распределять по всей лотерейной сетке.

Правило третье: проанализировать, какие номера становились выигрышными (имеются в виду и чужие лотерейные билеты) и вычислить "счастливые" – наиболее часто встречающиеся. И каждый раз их использовать (если покупаете больше одного билета – использовать разные комбинации этих цифр). Ведь "джекпот выигрывает набор чисел, а не отдельные числа".

Правило четвёртое: играть постоянно! Но при одном условии: тратить на это не больше той суммы, которую можете себе позволить, исходя из семейного бюджета. Азартные игры – страшная вещь: остановиться очень тяжело.

Так что вперед – за лотерейными билетами и выигрышами!

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