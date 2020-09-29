Интересный факт о ртутном градуснике, про который вы навряд ли задумывались

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Дмитрий Симоненко
Уже более 3 столетий
прошло с момента изобретения ртутного
градусника. Пользуясь им для измерения температуры тела, навряд ли вы
задавались вопросом, а почему же после каждого использования градусника нужно
встряхивать его, чтобы сбросить показания, на которые указывает ртутный
столбик. Портал Вillionnews.ru решил ввести вас в курс дела!
Источник: 24rus.ru
Конструкция градусника состоит из стеклянной
трубки-корпуса, шкалы, и хрупкой стеклянной трубки с колбой, наполненной жидким
металлом-ртутью. Ртуть при нагревании и охлаждении изменяет свой объем
равномерно – на этом и основан принцип работы измерительного устройства –
изменение температуры влечет изменение объема ртути.
При встряхивании устройства создается нужное давление, под воздействием которого капельки ртути возвращаются через этот узкий капилляр между колбой и трубкой.
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