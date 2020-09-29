Интересный факт о ртутном градуснике, про который вы навряд ли задумывались

Уже более 3 столетий прошло с момента изобретения ртутного градусника. Пользуясь им для измерения температуры тела, навряд ли вы задавались вопросом, а почему же после каждого использования градусника нужно встряхивать его, чтобы сбросить показания, на которые указывает ртутный столбик. Портал Вillionnews.ru решил ввести вас в курс дела!

Источник: 24rus.ru

Конструкция градусника состоит из стеклянной трубки-корпуса, шкалы, и хрупкой стеклянной трубки с колбой, наполненной жидким металлом-ртутью. Ртуть при нагревании и охлаждении изменяет свой объем равномерно – на этом и основан принцип работы измерительного устройства – изменение температуры влечет изменение объема ртути.

После того как температура тела была измерена, ртуть не возвращается к своему исходному положению, с которого был начат процесс. Почему? Дело в том, что стеклянная трубка градусника имеет очень маленький диаметр, из-за нагревания давление в колбочке с ртутью увеличивается, металл дробится на много маленьких шариков, которые движутся по трубке. При достижении нужного значения они объединяются в одно целое, которое "крупнее" шариков. Поэтому ртуть не возвращается в колбочку из-за конструкции самого градусника – узкого "горлышка" между колбой и трубкой.

При встряхивании устройства создается нужное давление, под воздействием которого капельки ртути возвращаются через этот узкий капилляр между колбой и трубкой.

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