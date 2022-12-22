Интерес украинцев к товарам для дома вырос на 42%, в лидерах – светильники

С 20 ноября по 13 декабря пользователи OLX более 3,3 миллионов раз отзывались на объявления о товарах для дома. Это на 42% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, пользователи сайта 2,3 миллиона раз интересовались покупкой одежды и аксессуаров, что больше, чем в 2021 году на 9%.





Вместе с тем, спрос на товары для детей снизился на 14% в соответствии с показателем прошлого года и составил 1,8 миллиона отзывов.





В течение 20 ноября — 13 декабря количество объявлений в категории "Мода и стиль" составило 3,43 млн, "Детский мир" — 3,42 млн; "Дом и сад" — 1,65 млн, "Хобби, отдых и спорт" — 1,58 млн.





Из предметов интерьера наибольший рост спроса прослеживается на светильники — почти вчетверо. Более чем в пять раз выросла популярность спортивных вещей как среди женщин, так и среди мужчин. В более чем в дважды вырос спрос на женскую домашнюю одежду, а также на мужские свитера и кофты.





В течение анализируемого периода средний чек покупки на OLX Доставка составил 786 гривен. В прошлом году эта сумма была на 257 гривен ниже.





Ранее мы писали, что компания "Делойт" в Украине опросила украинцев о планах по расходам на праздничный шопинг. Несмотря на сложности военного времени, большинство украинцев не будут отказываться от празднования Нового Года и Рождества. 61% планируют совершить праздничные покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в прошлом. Вместе с тем, более 60% опрошенных заявили, что, по крайней мере, часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь Вооруженным Силам Украины или пострадавшим от войны. При этом только 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец остался работать на рынке России после широкомасштабного вторжения агрессора в Украину.





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