Где живут долгожители: в какой стране количество столетников установило новый рекорд

Япония, являющаяся одной из крупнейших экономик мира, достигла нового рекорда: более 95 000 ее жителей живут более 100 лет, причем большинство из них — женщины. Несмотря на свои достижения в области долголетия, Япония сталкивается с медленным демографическим кризисом, проявляющимся в уменьшении населения и его старении.

Рекорд долголетия: в какой стране более 95 тысяч человек живут более 100 лет

По данным Министерства здравоохранения Японии, по состоянию на 1 сентября 2024 г. количество долгожителей в стране составило 95 119 человек, что на 2 980 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Среди этих лиц 83 958 – женщины и 11 161 – мужчины, что свидетельствует о значительном гендерном неравенстве среди столетников.

Также, согласно последним данным, количество граждан старше 65 лет достигло 36,25 миллиона, что составляет 29,3% от общей численности населения. Эти показатели подчеркивают серьезность демографического кризиса, с которым Япония пытается справиться, а также потенциальные вызовы, стоящие перед социальными и медицинскими системами страны. В частности, рост количества пожилых людей приводит к увеличению медицинских и социальных расходов и к сокращению рабочей силы.

Политические попытки правительства Японии по замедлению старения населения, включая постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет, пока не принесли желаемого эффекта. Дальнейшие действия и стратегии будут решающими для обеспечения устойчивого будущего в контексте меняющейся демографии страны.

Последним значительным событием в мире долголетия стало то, что после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс Мореры, японка Томико Итоока, рожденная 23 мая 1908 года, признана самым старшим живым человеком на планете.

Ранее "Комментарии" писали, что британцу Джону Альфреду Тиннисвуду, родившемуся в год затопления Титаника, исполнилось 112 лет. Старейший мужчина в мире отпраздновал свой день рождения в доме престарелых в Мерсисайде, где он живет годами.