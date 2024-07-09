Где можно купить землю в Европе по цене чашки кофе

В шведском городке Йотене появилась уникальная возможность купить землю по цене всего 1 крону за квадратный метр. Это предложение уже заинтересовало многих желающих построить собственный дом в одной из самых счастливых стран мира.

Городок в Швеции продает землю по цене чашки кофе

Швеция постоянно занимает высокие места в рейтингах по качеству жизни и счастью. Йотене, расположенный у озера Венерн, предлагает живописные виды и спокойную жизнь. Городок хочет привлечь новых жителей, чтобы оживить свою экономику и социальную жизнь.

Мэр Йотене, Йохан Менссон, объясняет, что замедление на рынке жилья и уменьшение численности населения побудили город предложить землю почти бесплатно. В Йотене живет всего 5 тысяч человек, и город нуждается в новых жителях.

“Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старения населения”, – рассказал Менссон.

С начала распродажи уже продали несколько участков. Чтобы купить землю, новые владельцы должны построить дом в течение двух лет. Это условие помогает убедиться, что новые жители действительно вложатся в развитие города.

Это предложение дает уникальный шанс многим мечтать о новой жизни в Швеции за смешные деньги.

Ранее “Комментарии” писали, что власти Тосканы, одного из живописнейших регионов Италии, объявили о запуске инновационной программы "Резиденция в горах", целью которой является привлечение новых жителей в свои горные районы. Это решение было принято на фоне неуклонно сокращающейся численности населения, что ставит под угрозу экономическую устойчивость и культурное наследие местности.