Италия предлагает до 30 тысяч евро новым жителям: уникальная программа

Власти Тосканы, одного из живописнейших регионов Италии, объявили о запуске инновационной программы "Резиденция в горах", целью которой является привлечение новых жителей в свои горные районы. Это решение было принято на фоне неуклонно сокращающейся численности населения, что ставит под угрозу экономическую устойчивость и культурное наследие местности.

Итальянская Тоскана будет платить от 10 тысяч евро тем, кто туда переедет

Программа предусматривает создание специального фонда в размере 2,8 миллиона евро. Эти средства будут направлены на предоставление финансовой поддержки тем, кто готов переехать в Тоскану и обустроить свой дом в одном из 76 небольших городков региона с населением менее 5000 человек. Поддержка предусмотрена в виде грантов, размер которых варьируется от 10 000 до 30 000 евро на покрытие до 50% расходов на ремонт сельских домов.

Организаторы программы подчеркивают, что их цель — не только увеличить численность населения, но и способствовать социально-экономическому возрождению горных районов Тосканы. По их мнению, новая программа поможет восстановить местное сообщество и привлечь инвестиции в улучшение инфраструктуры и услуг.

Среди потенциальных новых резиденций — живописные местечки, такие как Сан-Кашано-дей-Баньи с его термальными бассейнами и Капрезе Микеланджело, известное как родина великого художника Ренессанса. Также в программу включен остров Капрайя-Изола, который предлагает уникальные условия для жизни вдали от городской суеты.

Для участия в программе право имеют как граждане Италии, так и граждане других стран ЕС. Также принимать участие могут граждане третьих стран, обладающие разрешением на долгосрочное проживание в ЕС сроком не менее десяти лет. Участники должны обязаться сделать свое новое жилье в Тоскане своим основным местом жительства.

Прием заявок продолжится до 27 июля, предоставляя заинтересованным сторонам возможность стать частью этого уникального проекта.