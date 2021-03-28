Фотограф сжег дрон в жерле вулкана ради эффектных кадров (ВИДЕО)



















Ради красивых и уникальных кадров фотографы готовы пожертвовать многим. Исландец Гардар Олаф, например, не пожалел своего квадрокоптера, чтобы с максимально близкого расстояния зафиксировать извержение вулкана.

Извержение вулкана / фото: REUTERS / Kristinn Magnusson/mbl.is

Известно, что вечером 19 марта началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который расположен в центре полуострова Рейкьянес (Исландия). Его "пробуждению" предшествовало более 50 тысяч небольших землетрясений, фиксировавшихся в этой местности в течение последних месяцев.

Фотограф Гардар Олаф решил запечатлеть это событие и с помощью дрона сделал несколько впечатляющих кадров и видеозаписей, которые опубликовал на своей странице в Instagram.

Ради эффектного видео из самого жерла вулкана исландец пожертвовал своей техникой. Видео длится всего 15 секунд. На нем запечатлена бурлящая магма, к которой камера приближается все ближе и ближе.

Подписчики фотографа написали, что его снимки и видео получились невероятно красивыми и что эти кадры стоили такой жертвы: "Это стоило того! Это случается только раз в жизни", "Стоило того! Отличный выстрел!", "Эпичное видео", "Вау, потрясающе. Оно того стоило!", "Лучшие кадры извержения", — написали фолловеры.

Известно, что вулкан Фаградальсфьядль "спал" 6 тысяч лет. Опасности для населения нет, но лава уже разлилась по территории радиусом в один километр. Все основные дороги к вулкану были перекрыты, приостанавливалась работа аэропорта Кеблавик.

Напомним, в начале марта в Гватемале началось извержение вулкана Пакая. Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2021 года на Сицилии — крупнейшем острове в Средиземном море — произошло извержение вулкана Этна.

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