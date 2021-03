В Гватемале начал извергаться вулкан Пакая. Видео

Вследствие извержения вулкана, образовались два новых лавовых потока, которые в общей сложности имеют три потока лавы: один в юго-западном направлении, другой — в юго-восточном направлении и еще один в юго-восточном направлении от 800 до 1000 метров. У каждого потока есть несколько ответвлений.

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

