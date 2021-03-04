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Главная Новости Общество происшествия В Гватемале начал извергаться вулкан Пакая. Видео
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В Гватемале начал извергаться вулкан Пакая. Видео

Столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря

сегодня, 17:37
Автор:

Лиза Снисар








Вечером 3 марта в Гватемале началось извержение вулкана Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров, передает SOTT.

В Гватемале начал извергаться вулкан Пакая. Видео

Вулкан Пакая - фото из открытых источников

Сообщается, что пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.

Вследствие извержения вулкана, образовались два новых лавовых потока, которые в общей сложности имеют три потока лавы: один в юго-западном направлении, другой — в юго-восточном направлении и еще один в юго-восточном направлении от 800 до 1000 метров. У каждого потока есть несколько ответвлений.

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

Напомним, что ранее самый активный вулкан Европы, гора Этна, извергался семь раз за последние две недели, причем некоторые извержения поднимали облака черного пепла над близлежащими районами. Недавнее извержение вулкана, расположенного в Италии, выбросило пепел над сицилийским городом Дзафферана-Этнеа. В последний раз вулкан извергся 16 февраля, после этого были зафиксированы небольшие всплески активности. 

Как ранее сообщали "Комментарии", из-за извержения вулкана Этна, международный аэропорт в Катании объявил о чрезвычайной ситуации и срочно прекратил свою работу из-за столба дыма и пепла высотой более километра, который в темноте исключает видимость и угрожает безопасности полетов. Отметим, что ранее на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Хотя вулкан и является постоянно действующим и обычно не представляет угрозы для местного населения, последнее извержение оказалось неожиданностью для ученых и простых людей.


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Источник: https://es.sott.net/article/76740-Volcan-de-Pacaya-incrementa-actividad-y-el-Insivumeh-no-descarta-posibilidad-de-una-erupcion
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