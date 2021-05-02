Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Британскому фотографу-любителю Джоссу Маллингеру посчастливилось сделать удивительный кадр, на котором в небе "парит" воздушный замок.
В кадр попал замок, парящий в воздухе / Фото: w-dog
69-летний мужчина рассказал, что направлялся в один из самых ярких жемчужин садового искусства Англии – сад Эксбери. По пути он решил свернуть на побережье, где увидел необычную картину — над морем парил "воздушный" замок.
Фотограф вышел из машины, чтобы сделать несколько кадров оптической иллюзии. Пусть она и имеет научное объяснение, но кадры выглядят, как картинка из фантастического фильма.
Известно, что фата-моргана — редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Свое название оно получило в честь волшебницы — персонажа английских легенд феи Морганы.
Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.
Ранее на сюрреалистические фотографии попал замок Херст — это артиллерийский форт, основанный Генрихом VIII на косе Херст в Хэмпшире (Англия) между 1541 и 1544 годами.
Он являлся частью королевского Фортового устройства береговой защиты против вторжения из Франции и Священной Римской Империи, которая защищала западный вход в водный путь Солент.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жители китайского города Цзинань стали свидетелями уникального явления. Утром прохожие заметили в небе летающий замок-призрак, который по виду напоминал школу магии Хогвартс из "Гарри Поттера". Одному из жителей удалось запечатлеть этот феномен на видео.
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