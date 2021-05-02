logo
Русский Українська

BTC/USD

56785.26

ETH/USD

2965.75

LTC/USD

270.50

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО)

Фотограф из Великобритании Джосс Маллингер стал свидетелем невероятной оптической иллюзии

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Британскому фотографу-любителю Джоссу Маллингеру посчастливилось сделать удивительный кадр, на котором в небе "парит" воздушный замок.

Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО)

В кадр попал замок, парящий в воздухе / Фото: w-dog

69-летний мужчина рассказал, что направлялся в один из самых ярких жемчужин садового искусства Англии – сад Эксбери. По пути он решил свернуть на побережье, где увидел необычную картину — над морем парил "воздушный" замок.

Фотограф вышел из машины, чтобы сделать несколько кадров оптической иллюзии. Пусть она и имеет научное объяснение, но кадры выглядят, как картинка из фантастического фильма. 

Известно, что фата-моргана — редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Свое название оно получило в честь волшебницы — персонажа английских легенд феи Морганы.

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

Ранее на сюрреалистические фотографии попал замок Херст — это артиллерийский форт, основанный Генрихом VIII на косе Херст в Хэмпшире (Англия) между 1541 и 1544 годами.

Он являлся частью королевского Фортового устройства береговой защиты против вторжения из Франции и Священной Римской Империи, которая защищала западный вход в водный путь Солент.

Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО) - фото 2
Фотограф сделал снимок замка, «парящего» в воздухе (ФОТО) - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жители китайского города Цзинань стали свидетелями уникального явления. Утром прохожие заметили в небе летающий замок-призрак, который по виду напоминал школу магии Хогвартс из "Гарри Поттера". Одному из жителей удалось запечатлеть этот феномен на видео.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/14787879/floating-castle-spotted-rare-optical-illusion/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ