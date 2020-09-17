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Главная Новости Общество невероятно Видеофакт: жители Китая увидели в небе парящий «Хогвардс»
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Видеофакт: жители Китая увидели в небе парящий «Хогвардс»

Видео с парящим замком облетело интернет

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Жители китайского города Цзинань стали свидетелями уникального явления. Несколько дней назад, утром прохожие заметили в небе летающий замок-признак, который по виду напоминал школу магии Хогвартс из вселенной "Гарри Поттера". Одному из жителей удалось запечатлеть этот феномен на видео, которое опубликовано на YouTube.

Видеофакт: жители Китая увидели в небе парящий «Хогвардс»

На видеозаписи видно, как над офисными зданиями парит в воздухе замок в готическом стиле с тремя остроконечными башнями. Такое явление вызвало резонанс в сети и быстро облетело интернет, передает издание The Paper 

Но оказалось, что дело вовсе не в магии. Жители увидели мираж - оптическое явление в атмосфере, в результате которого появляются мнимые видимые изображения различных предметов. Это происходит из-за разницы температур слоев воздуха и преломления солнечных лучей. Таким образом, люди видят проекцию реальных зданий, которые расположены далеко.

К слову, это не первый случай, когда жители Китая сталкиваются с таким удивительным явлением. В 2017 году в небе уже появлялся мираж, только с летающим городом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае стартовали испытания парящего в воздухе поезда.


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