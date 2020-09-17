Видеофакт: жители Китая увидели в небе парящий «Хогвардс»

Жители китайского города Цзинань стали свидетелями уникального явления. Несколько дней назад, утром прохожие заметили в небе летающий замок-признак, который по виду напоминал школу магии Хогвартс из вселенной "Гарри Поттера". Одному из жителей удалось запечатлеть этот феномен на видео, которое опубликовано на YouTube.

На видеозаписи видно, как над офисными зданиями парит в воздухе замок в готическом стиле с тремя остроконечными башнями. Такое явление вызвало резонанс в сети и быстро облетело интернет, передает издание The Paper

Но оказалось, что дело вовсе не в магии. Жители увидели мираж - оптическое явление в атмосфере, в результате которого появляются мнимые видимые изображения различных предметов. Это происходит из-за разницы температур слоев воздуха и преломления солнечных лучей. Таким образом, люди видят проекцию реальных зданий, которые расположены далеко.

К слову, это не первый случай, когда жители Китая сталкиваются с таким удивительным явлением. В 2017 году в небе уже появлялся мираж, только с летающим городом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае стартовали испытания парящего в воздухе поезда.

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