Евро и доллар теряют позиции: рейтинг самых стабильных валют

Сегодня украинцы все чаще покупают иностранные валюты, чтобы защитить свои деньги. Традиционно популярные доллар и евро кажутся надежными, но последние данные показывают, что они далеко не самые стабильные в мире. Какие же валюты действительно заслуживают доверия инвесторов.

10 самых стабильных валют в мире

Рейтинг самых стабильных валют мира в 2024 году преподнес несколько сюрпризов. Швейцарский франк и японская иена возглавили список, обогнав привычные доллар и евро. В топ-10 также вошли норвежская и шведская кроны, сингапурский доллар, австралийский доллар, фунт стерлингов и канадский доллар.

Стабильная валюта – это не просто самая дорогая или мощная денежная единица. Она должна сохранять свою покупательную способность, пользоваться доверием инвесторов и иметь широкую сферу использования. Эксперты отмечают, что на динамику валют влияют множество факторов, поэтому невозможно выделить одну идеальную опцию.

Для тех, кто хочет защитить свои накопления от инфляции и экономических потрясений, эксперты рекомендуют диверсифицировать инвестиции, выбирая несколько разных валют из рейтинга самых стабильных. Это поможет снизить риски и обеспечить более надежное будущее для ваших сбережений.

Самые стабильные валюты в мире:

- Швейцарский франк

- Японская иена

- Норвежская крона

- Шведская крона

- Евро

- Сингапурский доллар

- Доллар США

- Австралийский доллар

- Фунт стерлингов

- Канадский доллар

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