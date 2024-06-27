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В США предложили уплачивать налоги криптовалютой

Мэтт Гейц выдвигает законопроект о криптовалютах для налоговых уплат

27 июня 2024, 15:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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В США обсуждается новый законопроект, предложенный конгрессменом Мэттом Гейцем, который может позволить американцам платить налоги с помощью биткоинов. По словам конгрессмена, это предложение — часть более широких усилий по интеграции криптовалют в американскую экономику.

В США предложили уплачивать налоги криптовалютой

США рассматривают возможность уплаты налогов биткоинами

Если закон будет принят, он изменит налоговые правила, позволяя использовать биткоины для уплаты всех видов налогов. Министерство финансов США должно будет разработать систему, по которой криптовалюту можно будет автоматически переводить в доллары в момент оплаты.

“В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству – продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам” — сказал конгрессмен

Этот шаг может сделать уплату налогов проще и быстрее для тех, кто использует криптовалюту, и способствовать более широкому принятию биткоина как платежного средства. Также это может стимулировать развитие технологий и инноваций в стране.

Идея платить налоги биткоинами вдохновлена успехами Сальвадора, который недавно признал биткоин официальной валютой и уже видит положительные изменения в экономике.

Принятие закона требует решения многих вопросов, включая колебания стоимости биткоина и обеспечение безопасности финансовых операций.

"Это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса, – отмечает Гейц.

Ранее “Комментарии” писали, что в Украине также наблюдается значительный уровень заинтересованности в цифровых активах. Согласно исследованию европейской криптобиржи WhiteBIT криптовалюта является третьим наиболее популярным активом среди украинцев после недвижимости и банковских депозитов.



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Источник: https://24tv.ua/economy/ru/razvitie-bitkojna-kak-planirujut-ispolzovat-jetu-cifrovuju-valjutu-v-ssha-jekonomika_n2584771
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