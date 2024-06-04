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Криптовалюта стала третьим популярным активом среди украинцев

Сколько украинцев владеют криптовалютой – исследования WhiteBIT и Gradus Research

сегодня, 16:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине наблюдается значительный уровень заинтересованности в цифровых активах, которые с каждым днем привлекают все большее количество людей, приближая население к так называемой "mass adoption" – массовому внедрению технологии блокчейн и криптовалют в повседневную жизнь.

Криптовалюта стала третьим популярным активом среди украинцев

Сколько украинцев владеют криптовалютой. Фото: freepik.com

Согласно исследованию европейской криптобиржи WhiteBIT и аналитической компании Gradus Research, проведенной в апреле 2024 года, криптовалюта является третьим наиболее популярным активом среди украинцев после недвижимости и банковских депозитов.

Исследование показывает, что 26% респондентов из городов населением более 100 000 человек заявили, что имеют криптовалюту. Привлекательность цифровых активов заключается не только в их популярности и актуальности (47% респондентов), но и возможностях инвестиций (40%) и потенциально высоком доходе (38%). Другие преимущества включают защиту от инфляции, легкий доступ и анонимность.

Среди тех, кто еще не пользуется криптовалютами, половина проявила интерес к возможности их использования, в то время как 37% не планируют это делать. Наиболее частой причиной, почему люди воздерживаются от использования криптовалют, нехватка знаний и понимания (64%).

Более половины (53%) респондентов согласны с мнением, что криптовалюта может стать будущим денег и новой финансовой системой. А значительная часть (74%) убеждена, что на цифровых валютах можно заработать.

В опросе приняли участие 883 человека, проживающих в крупных городах Украины (за исключением временно оккупированных территорий или регионов, где ведутся активные боевые действия). Среди участников были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, что указывает на широкий спектр заинтересованности в криптовалюте среди разных возрастов.

Напомним, что биткоин, арижный камень современного криптовалютного рынка, достиг нового рекордного значения более чем через 2 года после своего предыдущего пика. В начале марта этого года цифровой актив преодолел свой предыдущий рекорд, достигнутый в ноябре 2021 года на отметке чуть ниже 69 000 долларов, и через несколько дней пересек психологическую отметку в 70 000 долларов.



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Источник: https://psm7.com/uk/cryptocurrency/skilky-ukrayincziv-volodiyut-kryptovalyutoyu-doslidzhennya.html
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