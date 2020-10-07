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Для одинокой выдры нашли пару через сайт знакомств

Самец выдры переедет в новый заповедник из-за самки, которую ему подыскали

сегодня, 01:55
Автор:

Татьяна Веремеева

Корнуоллский заповедник тюленей (Великобритания) создал профиль знакомств для одинокой выдры, которая потеряла свою пару. В пресс-релизе заповедника сообщается, что выдра Абрикос умерла в возрасте 16 лет. Теперь для десятилетнего азиатского короткоклювого самца выдры по имени Харрис ищут новую партнершу. Впервые за четыре года он остался один и, казалось, вернулся к своим холостяцким привычкам. Об этом пишет CNN.

Для одинокой выдры нашли пару через сайт знакомств

Команда заповедника создала профиль онлайн-знакомств для поддельного сайта знакомств, который они окрестили "ловлей любви", в надежде найти другую выдру, нуждающуюся в любви и привязанности.

Куратор Корнуоллского заповедника тюленей Тамара Купер отметила, что у Харриса был период, когда он искал Абрикос во всех доступных для него местах.

Поскольку выдры в естественной среде живут парами, а Харрис был таким хорошим партнером, команда считает, что он заслуживает второй шанс на любовь.

К счастью, в заповеднике "Морская жизнь Скарборо" жила выдра по имени Тыква, которая недавно потеряла своего престарелого партнера по имени Эрик.

Несмотря на то, что процесс сведения выдр может быть немного нервным и трудным, две команды решили ввести Харриса в среду обитания Тыквы, чтобы самцу было проще подчиняться самке.

Ранее "Комментарии" писали, что специалисты, которые изучают поведение собак, вместе с британской компанией Canine Cottages решили узнать, действительно ли наши пушистые друзья понимают значение сказанных слов.


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