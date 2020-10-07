Для одинокой выдры нашли пару через сайт знакомств

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Татьяна Веремеева
Корнуоллский заповедник тюленей (Великобритания) создал
профиль знакомств для одинокой выдры, которая потеряла свою пару. В
пресс-релизе заповедника сообщается, что выдра Абрикос умерла в возрасте 16
лет. Теперь для десятилетнего азиатского короткоклювого самца выдры по имени
Харрис ищут новую партнершу. Впервые за четыре года он остался один и,
казалось, вернулся к своим холостяцким привычкам. Об этом пишет CNN.
Команда заповедника создала профиль онлайн-знакомств для
поддельного сайта знакомств, который они окрестили "ловлей любви", в надежде
найти другую выдру, нуждающуюся в любви и привязанности.
Куратор Корнуоллского заповедника тюленей Тамара Купер
отметила, что у Харриса был период, когда он искал Абрикос во всех доступных
для него местах.
Поскольку выдры в естественной среде живут парами, а
Харрис был таким хорошим партнером, команда считает, что он заслуживает второй
шанс на любовь.
К счастью, в заповеднике "Морская жизнь Скарборо" жила
выдра по имени Тыква, которая недавно потеряла своего престарелого партнера по
имени Эрик.
Несмотря на то, что процесс сведения выдр может быть
немного нервным и трудным, две команды решили ввести Харриса в среду обитания Тыквы,
чтобы самцу было проще подчиняться самке.
Ранее "Комментарии" писали, что специалисты, которые
изучают поведение собак, вместе с британской компанией Canine Cottages решили
узнать, действительно ли наши пушистые друзья понимают
значение сказанных слов.
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