Собаки действительно понимают значение слов "я люблю тебя": научный эксперимент

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Любовь Блажко
Специалисты, которые изучают поведение собак, вместе с британской компанией Canine Cottages решили узнать, действительно ли наши пушистые друзья понимают значение сказанных слов. Об этом пишет издание lux.
Собаки действительно понимают значение слов "я люблю тебя". Фото: pixabay
Эксперты провели специальный эксперимент, в котором наблюдали за поведением собак. Они отслеживали пульс четвероногих в момент, когда говорили им приятные фразы. И одна из них – "Я люблю тебя".
И оказалось, что питомцы действительно не только слышат нас, но еще и понимают наши слова. Исследование показало, что после теплых слов в их адрес, сердечный ритм собак увеличивался на целых 46 процентов. Но интересно, что во время объятий их пульс снижался на 22 процента. Именно поэтому авторы данного эксперимента советуют не жалеть нежных и ласковых слов для своих любимых домашних питомцев.
Одна из менеджеров компании Шеннон Кири поделилась, что реально удивительно наблюдать, как частота сердечных сокращений наших собак увеличивается, когда они слышат признание в любви. Она добавила, что они проявляют свой восторг как волнение, потому что подобные фразы являются для них просто жизненно необходимыми.
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