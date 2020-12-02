kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

18927.75

ETH/USD

591.17

LTC/USD

86.73

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Дизайнер по имени Ковид "предсказал" пандемию в 2019 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Дизайнер по имени Ковид "предсказал" пандемию в 2019 году

Видео, в котором дизайнер сшил для модели костюм с защитной маской, вызвал ажиотаж в соцсетях

сегодня, 17:46
Автор:

Елизавета Черных

Участник одного из американских модных проектов "Проект Подиум", дизайнер Ковид Капур якобы предсказал пандемию коронавируса в мире еще за год до ее начала. 

Дизайнер по имени Ковид "предсказал" пандемию в 2019 году

ФОТО: Из открытых источников

В одном из выпусков, который датируется апрелем 2019 года, модельерам было поручено создать наряд, который сможет полностью скрыть тело манекенщицы. Ковид Капур создал для модели костюм с принтом из красной клетки. Но что заинтересовало пользователей больше всего, что на модели была защитная маска в точно таком же принте. Несмотря на то, что проект был снят еще в 2019 году, видеоролик всплыл в Сети только сейчас. 

Сам дизайнер считает это обычным совпадением, и называет случай "игрой судьбы", за которой очень забавно наблюдать. Но зрители шоу называют это никак иначе, как предсказанием, ведь именно маска, по мнению общества, является символом пандемии коронавируса. 

Среди пользователей Сети разгорелось бурное обсуждение произошедшего: в комментариях кто-то отправляет Ковида Капура к Симпсонам, кто-то заявляет о том, что шоу предсказало будущее. 

К слову, судьи "Подиума" были не сильно впечатлены образом, созданным модельером, поэтому уже в пятом выпуске телепроекта Ковид покинул шоу. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099 год. Он сказал, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/02/covidshow/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ