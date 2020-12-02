Дизайнер по имени Ковид "предсказал" пандемию в 2019 году

Участник одного из американских модных проектов "Проект Подиум", дизайнер Ковид Капур якобы предсказал пандемию коронавируса в мире еще за год до ее начала.

ФОТО: Из открытых источников

В одном из выпусков, который датируется апрелем 2019 года, модельерам было поручено создать наряд, который сможет полностью скрыть тело манекенщицы. Ковид Капур создал для модели костюм с принтом из красной клетки. Но что заинтересовало пользователей больше всего, что на модели была защитная маска в точно таком же принте. Несмотря на то, что проект был снят еще в 2019 году, видеоролик всплыл в Сети только сейчас.

Сам дизайнер считает это обычным совпадением, и называет случай "игрой судьбы", за которой очень забавно наблюдать. Но зрители шоу называют это никак иначе, как предсказанием, ведь именно маска, по мнению общества, является символом пандемии коронавируса.

Среди пользователей Сети разгорелось бурное обсуждение произошедшего: в комментариях кто-то отправляет Ковида Капура к Симпсонам, кто-то заявляет о том, что шоу предсказало будущее.

К слову, судьи "Подиума" были не сильно впечатлены образом, созданным модельером, поэтому уже в пятом выпуске телепроекта Ковид покинул шоу.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099 год. Он сказал, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий.

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