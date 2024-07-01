Девушка попала в полицию, пытаясь отменить свидание

В городке Норт-Либерти, штат Айова, США, произошло необычное событие. 18-летняя Сумая Томас арестована за ложное сообщение о преступлении после того, как пыталась избежать встречи с мужчиной, с которым договорилась о свидании через приложение для знакомств.

Женщина вызвала полицию, чтобы сбежать с первого свидания

События развивались следующим образом: Сумая пригласила молодого человека в гости, но в последний момент передумала и решила избежать встречи, не зная, как иначе отменить свидание. В результате она позвонила в полицию и сообщила, что этот мужчина — ее бывший, который угрожает ей физической расправой.

По прибытии на место полицейские столкнулись с мужчиной, который был сбит с толку обвинениями. Он предоставил доказательства того, что знаком с Сумаей всего неделю и никогда ранее не встречался с ней. По словам офицеров, мужчина вел себя спокойно и убедительно объяснил ситуацию.

"Разговор показал, что он был честным и действительно только познакомился с этой женщиной", — говорится в заявлении под присягой.

После проверки фактов выяснилось, что Сумая сознательно солгала полиции о своих отношениях и угрозах. В итоге она призналась, что придумал историю из страха перед встречей. Это признание привело к ее аресту и обвинению в двух случаях ложного сообщения о преступлениях и звонке в службу экстренной помощи 911.

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