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Девушка попала в полицию, пытаясь отменить свидание

18-летняя девушка обвинена в ложных сообщениях полиции из-за боязни встречи

сегодня, 15:24
Автор:
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Черновалова Кристина
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В городке Норт-Либерти, штат Айова, США, произошло необычное событие. 18-летняя Сумая Томас арестована за ложное сообщение о преступлении после того, как пыталась избежать встречи с мужчиной, с которым договорилась о свидании через приложение для знакомств.

Девушка попала в полицию, пытаясь отменить свидание

Женщина вызвала полицию, чтобы сбежать с первого свидания

События развивались следующим образом: Сумая пригласила молодого человека в гости, но в последний момент передумала и решила избежать встречи, не зная, как иначе отменить свидание. В результате она позвонила в полицию и сообщила, что этот мужчина — ее бывший, который угрожает ей физической расправой.

По прибытии на место полицейские столкнулись с мужчиной, который был сбит с толку обвинениями. Он предоставил доказательства того, что знаком с Сумаей всего неделю и никогда ранее не встречался с ней. По словам офицеров, мужчина вел себя спокойно и убедительно объяснил ситуацию.

"Разговор показал, что он был честным и действительно только познакомился с этой женщиной", — говорится в заявлении под присягой.

После проверки фактов выяснилось, что Сумая сознательно солгала полиции о своих отношениях и угрозах. В итоге она призналась, что придумал историю из страха перед встречей. Это признание привело к ее аресту и обвинению в двух случаях ложного сообщения о преступлениях и звонке в службу экстренной помощи 911.

Ранее “Комментарии” писали, что в одном из международных аэропортов произошел чрезвычайный инцидент, заставивший охрану и таможенников обратить особое внимание на багаж 30-летней Джессики Мэннинг. При стандартной проверке багажа обнаружено человеческое сердце, герметично упакованное в пластиковую коробку. Как выяснилось, это сердце принадлежало самой Джессике.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13583069/woman-arrested-false-claim-man-online-dating.html
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