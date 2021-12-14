Девушка 26 раз увеличила губы: как она выглядит (ФОТО)

Ради того, чтобы выделяться из толпы, многие люди идут на радикальные изменения во внешности. У 24-летней девушки Андреа Ивановой есть такая цель — она очень хочет быть похожей на куклу Bratz.

Студентка увеличила свои губы 26 раз (фото из открытых источников)

Студентка из Болгарии хочет полностью изменить свою внешность и готова на разные трансформации. Девушка уже 26 раз увеличивала себе объем губ и на этом не собирается останавливаться, скоро у нее запланирована еще одна инъекция.

Свою трансформацию Андреа начала три года назад, когда впервые увеличила губы. Ей очень понравилось, поэтому она превратила эту процедуру в некое хобби. Раз в месяц она начала посещать клиники, где делала инъекции гиалуроновой кислоты. Потом студентка увеличила грудь. В планах на следующих год у Андреа пластическая операция на подбородке, скулах и челюсти, чтобы быть похожей на куклу Bratz.

Девушка активно ведет социальные сети и отмечает, что у нее появилось много поклонников со всего мира. Она призналась, что получает сообщения от мужчин, которые приглашают ее в путешествия или на свидание, а также предлагают деньги.

Андреа отметила, что удовлетворена своей внешность, более того, с такими губами она чувствует себя намного увереннее.





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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в условиях карантина очень важно сохранять хорошее настроение и делиться им с остальными людьми. А поддерживать позитив помогают различные челленджи в Instagram. В 2020 году был популярен мейкап-челлендж с "микролицами".

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