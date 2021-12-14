logo

BTC/USD

46849.62

ETH/USD

3769.92

LTC/USD

146.26

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.68

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Девушка 26 раз увеличила губы: как она выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка 26 раз увеличила губы: как она выглядит (ФОТО)

Студентка из Болгарии Андреа Иванова очень хочет быть похода на куклу Bratz и ради этого она уже 26 раз увеличила свои губы

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Ради того, чтобы выделяться из толпы, многие люди идут на радикальные изменения во внешности. У 24-летней девушки Андреа Ивановой есть такая цель — она очень хочет быть похожей на куклу Bratz.

Девушка 26 раз увеличила губы: как она выглядит (ФОТО)

Студентка увеличила свои губы 26 раз (фото из открытых источников)

Студентка из Болгарии хочет полностью изменить свою внешность и готова на разные трансформации. Девушка уже 26 раз увеличивала себе объем губ и на этом не собирается останавливаться, скоро у нее запланирована еще одна инъекция. 

Свою трансформацию Андреа начала три года назад, когда впервые увеличила губы. Ей очень понравилось, поэтому она превратила эту процедуру в некое хобби. Раз в месяц она начала посещать клиники, где делала инъекции гиалуроновой кислоты.  Потом студентка увеличила грудь. В планах на следующих год у Андреа пластическая операция на подбородке, скулах и челюсти, чтобы быть похожей на куклу Bratz.

Девушка активно ведет социальные сети и отмечает, что у нее появилось много поклонников со всего мира. Она призналась, что получает сообщения от мужчин, которые приглашают ее в путешествия или на свидание, а также предлагают деньги.

Андреа отметила, что удовлетворена своей внешность, более того, с такими губами она чувствует себя намного увереннее. 

Девушка 26 раз увеличила губы: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, что 31-летняя американка Саманта Рамсделл стала известной на весь мир благодаря необычной особенности — самому большому рту. Женщина уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в условиях карантина очень важно сохранять хорошее настроение и делиться им с остальными людьми. А поддерживать позитив помогают различные челленджи в Instagram. В 2020 году был популярен мейкап-челлендж с "микролицами".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-worlds-biggest-lips-wants-25607247
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!