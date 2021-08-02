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Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за «самый большой» рот (ФОТО)

Девушка из штата Коннектикут (США) попала в Книгу рекордов Гиннеса за «самый большой в мире рот»

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

31-летняя американка Саманта Рамсделл стала известной на весь мир благодаря необычной особенности — самому большому рту. Женщина уже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за «самый большой» рот (ФОТО)

Саманта Рамсделл (фото из открытых источников)

Как сообщает издание New York Post, девушка из штата Коннектикут (США) стала очень популярной в социальной сети TikTok. За ее контентом следят более 1,7 миллиона подписчиков. Саманта публикует видео, в которых демонстрирует как ест различные продукты — от бутербродов до зефира, используя свой большой рот. Девушка открывает его на 6,5 сантиметров и недавно она показала, что может проглотить целое яблоко и откусить за раз 4 уложенных друг на друга чизбергера. Видео Саманты набирают до 50 миллионов просмотров.

Фолловеры американки восхищены ее талантом и уговорили попробовать ее попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Так Саманта и стала обладательницей самого большого в мире рта.

Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за «самый большой» рот (ФОТО) - фото 2

ФотоКнига рекордов Гиннеса

И если раньше девушка страдала от насмешек и комплексовала из-за своей внешности, то сейчас она гордится своей особенностью.

Напомним, что многие, глядя на себя в зеркало, переживают, что у них отсутствуют уникальные черты. Но бывают и противоположные ситуации – человек не хочет никак выделяться, а Мать-Природа распоряжается по-другому. Предлагаем вам подборку необычных людей, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря своим "изюминкам".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 90-летняя женщина из Японии официально признана самым старым игровым блогером. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире геймерка, ведущая канала YouTube.  Женщина начала играть в видеоигры, которые принадлежали ее детям, когда ей было 39 лет.


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Источник: https://nypost.com/2021/07/30/tiktok-star-nabs-record-for-worlds-biggest-mouth/
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