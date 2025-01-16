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Чудо в Одессе: над Черным морем заметили летающие корабли (ВИДЕО)

В соцсетях появились кадры редкой оптической иллюзии

сегодня, 16:19
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Автор:
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Николай Лисицын

В районе Одессы над Черным морем 16 января очевидцы сняли редкое оптическое явление — фата-моргану. Об этом сообщает портал "Комментарии". Фата-моргана создает иллюзию того, что корабли летят над Черным морем, таких суден в кадр попало целых три.

Чудо в Одессе: над Черным морем заметили летающие корабли (ВИДЕО)

В Одессе 16 января заметили редкую оптическую иллюзию под названием фата-моргана. Фото: из открытых источников

Природа фата-морганы ученым давно известна, это особая форма миража. Механизм этого явления основан на разности температур в море и над ним, из-за чего образуется несколько слоев воздуха разной плотности. Они чередуются, образуя зеркальное отражение и марево над горизонтом. В результате появляются миражи, которые можно увидеть не только над водой — например, в пустыне.  Предметы, которые находятся на воде или на земле, глаз видит в искаженной проекции — как зависшие над горизонтом. Эту иллюзию назвали в честь героини английских легенд – Феи Морганы.

Портал "Комментарии" сообщал, что вечером 30 декабря 2024 года в Одессе власти города без огласки снесли памятник советскому поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому, который в 2012 году был открыт у главного входа в  Одесскую киностудию. О демонтаже рассказала киностудия, коллектив которой настоял, чтобы памятник передали предприятию для установки у одного у павильонов. До этого 4 декабря депутаты Одесского городского совета проголосовали за решение о сносе 18 памятников и памятных знаков, которые подпадают под законы о деколонизации и декоммунизации. В их числе, кроме Высоцкого, были два памятника поэту Александру Пушкину, и памятник одесситу, советскому писателю Исааку Бабелю (все они пока на месте).



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Источник: https://www.facebook.com/reel/1322032505462167
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