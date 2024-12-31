В Одессе снесли памятник Высоцкому: реакция горожан удивила (ФОТО)

В Одессе 30 декабря демонтировали памятник советскому поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому, который в 2012 году был открыт у главного входа в Одесскую киностудию. Это часть масштабной кампании по демонтажу "советских" и "имперских" памятников — всего в Одессе их должны убрать почти 20. Высоцкий же теперь переедет с Французского бульвара на внутреннюю территорию предприятия, где его установят возле одного из корпусов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Этого памятника Высоцкому у главного офиса Одесской киностудии на Французском бульваре больше нет. Фото: Одесская киностудия / Facebook

"На многочисленные обращения по исчезновению памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30 декабря в 22:00", — говорится в сообщении.

Киношники отмечают, что памятник был передан на хранение предприятию по настоянию коллектива, который и принял решение заново смонтировать памятник на территории киностудии. Продолжается процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ.

Мнения одесситов по поводу демонтажа Высоцкого разделились, следует из комментариев в соцсетях и под новостью в местном издании "Думская". Часть комментаторов поддерживают снос памятника или даже ликуют, часть — недовольны демонтажем и даже негодуют. Реакции вроде "Шариковы и Швондеры. Нет обнулению Одессы!", "сохраните. Со временем вернем обратно", "а Высоцкий-то что вам сделал?" соседствуют с заявлениями "давно пора!", "так и надо!", "ПТН ПНХ!".

"В коллективе это решение явно принимало старое поколение, так бы вообще поломали памятник. Мы заболели не просто травмой от путинской России, а аля большевизмом. Позорище!", — пишут под сообщением киностудии.

Сторонники сноса Высоцкого, требуют, чтобы киностудия отказалась от установки памятника на своей территории и жалуются в Минкультуры. Другие пока согласны на компромисс: "Ну хоть с фасада убрали, это позитив. То, что установите на территории киностудии – минус. Поэтому, как всегда, борьба продолжается". Одесситы подают также идеи, что вместо Высоцкого хорошо бы поставить перед киностудией памятник одесситке — кинорежиссеру Кире Муратовой.

4 декабря депутаты Одесского городского совета проголосовали за решение о сносе 18 памятников и памятных знаков, которые подпадают под законы о деколонизации и декоммунизации. В их числе, кроме Высоцкого, были два памятника поэту Александру Пушкину, и памятник одесситу, советскому писателю Исааку Бабелю (все они пока на месте). Сообщалось, что памятники будут демонтированы и перенесены, очевидно, в планируемый музей имперского и советского прошлого, но конкретных сроков нет.

"Думская" вспоминает, что появление монумента в 2012 году сопровождалось скандалом. Инициатором установки выступил лидер партии "Родина" пророссийский политик Игорь Марков. Победивший проект вызвал неоднозначную реакцию . Многие обвинили авторскую группу в отсутствии вкуса (в народе памятник получил прозвище "наркоман на игле"). На открытие памятника осенью 2012 года приезжали сын артиста Никита Высоцкий и российский актер Михаил Пореченков.