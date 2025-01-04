Высоцкого в Одессе снесли: стало известно, кто следующий

После демонтажа памятника Владимиру Высоцкому власти Одессы наметили следующие семь объектов для деколонизации. Вероятно, следующим будет снесен один из них. В "шорт-листе" — один из двух городских памятников Александру Пушкину, но не основной, сообщает 4 января портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Думская".

Памятник Александру Пушкину в Одессе на улице Пушкинской (Итальянской) - один из семи "кандидатов" не следующий снос. Фото: из открытых источников

Управление капитального строительства одесского горсовета заключило с Одесской государственной академией строительства и архитектуры. договоры по разработке проектов по демонтажу семи российских и советских памятников. Это подготовительный этап. Подрядчик должен будет до 30 июня подготовить необходимые документы и чертежи. Стоимость работ по всем объектам составит около 290 тысяч грн. Речь идет о:

памятнике ученому в области ракетно-космической техники академику Валентину Глушко;

памятнике советской партизанке Зое Космодемьянской;

бюсте маршала Родиона Малиновского;

памятнике летчику Валерию Чкалову;

памятнике комсомольцам Одесской области;

памятнике Александру Пушкину по улице Итальянской, 13 (бывшая Пушкинская);

стене Чекистов на пересечении улиц Мечникова и Болгарской.

Главный городской памятник Пушкину, расположенный возле одесской мэрии, не попал в этот список, хотя он находится в списке объектов, подлежащих демонтажу. По словам источника "Думской" в горсовете, там не будут спешить с началом работ по этому монументу, так как хотят отсрочить демонтаж или вообще избежать его. Как вариант, Пушкина временно обнесут забором, чтоб не мозолил глаза.

В "списке семи" нет и памятника одесситу, советскому писателю Исааку Бабелю, который тоже планируют снести. 2 января в соцсетях вызвал панику пост педагога и музыканта Михаила Казиника, который написал, что "сейчас происходит трагический для мировой литературы момент — демонтируют памятник Исааку Бабелю в Одессе". Многие решили, что, использовав слово "сейчас", Казиник сообщает о начавшемся сносе памятника.

Что именно имел в виду автор, неизвестно, но вскоре он снес пост. Скриншоты сообщения Казиника остались в соцсети, в частности, его опубликовал блогер и военный обозреватель Алексей Арестович. А информация о начале работ по демонтажу памятника Бабелю не подтвердилась. Однако в расширенном списке объектов, которые будут демонтировать в Одессе, он действительно есть.

Как писал портал "Комментарии", вечером 30 декабря 2024 года в Одессе власти города без огласки снесли памятник советскому поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому, который в 2012 году был открыт у главного входа в Одесскую киностудию. О демонтаже рассказала киностудия, коллектив которой настоял, чтобы памятник передали предприятию для установки у одного у павильонов.

До этого 4 декабря депутаты Одесского городского совета проголосовали за решение о сносе 18 памятников и памятных знаков, которые подпадают под законы о деколонизации и декоммунизации. В их числе, кроме Высоцкого, были два памятника поэту Александру Пушкину, и памятник одесситу, советскому писателю Исааку Бабелю (все они пока на месте). Сообщалось, что памятники будут демонтированы и перенесены, очевидно, в планируемый музей имперского и советского прошлого, но конкретных сроков нет.