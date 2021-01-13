Что ждет мир в 2021 году: три главных предсказания Ванги

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Елизавета Черных
Наверняка многие знают о существовании Ванги — слепой женщины из Болгарии, которой приписывают дар предсказания. Несмотря на то, что женщина умерла в 1996-ом году, общество полагает, что именно она якобы предсказала большинство событий и бед человечества на годы вперед. Недавно были обнародованы предсказания на 2021 год, и среди них есть три наиболее громких пророчества, передает "Апостроф".
Пророчества Ванги на 2021 год - фото из отрытых источников
Лечение рака
Если верить предсказаниям болгарской ясновидящей, то в этом году наука изобретет препарат, который сможет лечить онкологические заболевания. Согласно пророчеству Ванги, "рак будет связан железными цепями". По мнению толкователей, лекарство от рака будет содержать в своем составе много железа.
Коронавирус
Исходя из предсказания Ванги, пандемия коронавируса начнет отступать весной 2021 года. До марта будут происходить негативные вещи, а 20 марта — в день, когда начнется астрологический год, мир ожидают приятные преобразования.
Дракон и красные деньги
Согласно пророчеству болгарской провидицы, в 2021 году мир захватит "сильный дракон". Как полагают толкователи, под "драконом" Ванга имела в виду Китай. К тому же в этом предсказании звучали слова об объединении трех великанов и появлении "красных денег".
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Симпсоны снова предсказали будущее.
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