Симпсоны снова предсказали будущее - на этот раз штурм Капитолия США

Знаменитый мультфильм "Симпсоны" снова предсказал будущее — на этот раз захват Капитолия США незадолго до инаугурации новоизбранного президента. Так считают поклонники популярного мультсериала, которые заметили сходства с недавними событиями в Америке с сюжетом "Симпсоны и Хеллоуин" и написали об этом в Twitter.

Симпсоны предсказали штурм Капитолия - фото из открытых источников

В начале серии "Симсонов" показывают выбора президента Соединенных Штатов Америки. Мардж пытается уговорить Гомера проголосовать за главу государства, но супруг решает весь день пролежать на шезлонге, утверждая, что его голос ничего не решит на выборах. В следующем кадре зрителям показывают 20 января 2021 года, в Спрингфилде разруха и беспорядок: разрушены здания, перевернуты автомобили — и все это последствия выборов в ноябре, на которых не проголосовал глава семейства Гомер.

На просторах Twitter также разлетелось еще одно изображение, имеющее сходство с событиями 6 января в Конгрессе США. Некоторые пользователи совместили фотографию одного из протестующих поклонников Трампа в костюме викинга и героя "Симпсонов", который одет в очень похожий костюм и стоит у Капитолия с американским флагом.

"Мы живем в шоу Трумана", — писали в социальной сети пользователи.

Впрочем, многие фанаты мультфильма утверждают, что Симпсоны предсказали штурм Капитолия еще в далеком 1996-ом году. Это произошло в серии, в которой по сюжету клоун Красти должен был заменить "Щекотку и царапку":

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что люди пришли в ужас от показанного 2021 года в мультфильме "Симпсоны".









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