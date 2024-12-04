Чернобыльская зона опасна и сейчас: ученые обнаружили значительные генетические изменения

Трагедия 1986 года на ЧАЭС напомнит о себе и сейчас. По всей вероятности, Чернобыльская зона до сих пор остается опасной, несмотря на то, что в зоне отчуждения живут и животные, и люди. Ученые обнаружили, что собаки из Чернобыльской зоны имеют значительные генетические отличия от других животных, обусловленные влиянием радиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости". Live”.

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По данным ученых, эти изменения демонстрируют скорые эволюционные процессы, которые могут возникать в условиях экстремальной среды.

Ученые выяснили, что собаки, живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, претерпели значительные генетические изменения, отличающие их от других собак мира. Выявили эти отличия, анализируя образцы крови животных, живущих вблизи реактора и в близлежащих районах.

"Ученые обнаружили, что те, кто был ближе к месту взрыва, имели отличия в своей ДНК, которые показывают, что они генетически отличаются от собак в остальном мире", — говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, собаки, живущие на Чернобыльской АЭС через сорок лет после катастрофы претерпели стремительную эволюцию. Однако ученые не установили, как именно эти генетические отличия влияют на здоровье собак. Однако исследователи считают, что радиация может вызвать передаваемые мутации между поколениями, а также способствовать выживанию только тех особей, которые лучше адаптированы к экстремальным условиям.

Недавние исследования, изучающие генетику волков в зоне ЧАЭС, показали, что они развили защиту от рака. А исследования древесных лягушек, живущих в зоне отчуждения, обнаружило их более темную окраску, что помогает уменьшить влияние радиации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осенью в Чернобыльской зоне бушевали пожары.