Бразильские супруги стали самой низкой парой в мире

В сентябре 2016 года мир познакомился с уникальными супругами из Бразилии, которые вошли в историю как самая низкая пара, зарегистрированная в книге рекордов Гиннеса. Пауло Габриэль да Силва Баррос и Катюсия Лие Хошино поднялись на вершину мирового признания с общим ростом всего 181,41 см, где Пауло имеет рост 90,28 см, а Катюсия — 91,13 см. Их невероятная история любви началась в 2006 году они познакомились в тогда популярной социальной сети Оркут.

Самая низкая пара в мире: как выглядит

Первое их общение не было успешным – Катюсия даже заблокировала его. Однако Пауло не отчаялся и сумел завоевать ее внимание и сердце. Через два года после первого виртуального диалога они встретились лично и начали строить отношения, которые преодолевали все испытания расстояния и времени.

В 2012 году Катюсия приняла решение переехать в Пауло, что стало решающим шагом в их совместной жизни. Через четыре года после ее переезда они решили узаконить свои отношения. Их свадебная церемония 17 сентября 2016 стала кульминацией их любви и взаимоподдержки.





Пауло, государственный служащий в местном правительстве , а Катюсия, успешная владелица салона красоты, испытывают значительное внимание из-за своих особых физических данных. Но это лишь укрепило их решительность жить полноценной жизнью. Катюсия в свою очередь отмечает:

"Возможно, мы и низкие ростом, но у нас большие сердца и много любви друг к другу, а также ко всем в нашей жизни. Наша жизнь не лишена вызовов, но мы так счастливы, что можем преодолевать эти вызовы вместе", — прокомментировала женщина.

Напомним, что в мире, где средний рост женщины составляет около 160 см, наличие роста более двух метров выделяется из толпы. Сегодня мы рассмотрим 10 самых высоких женщин мира , каждая из которых по-своему уникальна и заслуживает внимания не только через свои физические данные, но и благодаря своим достижениям и историям.