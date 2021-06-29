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Блогер сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS (ФОТО)

Блогер из Великобритании Оли Лондон уже перенес 18 пластических операций, чтобы стать похожим на участника группы BTS

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Блогер сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS (ФОТО)

Оли Лондон и Пак Чимин / Коллаж 24 канала

31-летний блогер из Великобритании Оли Лондон решил, что родился не в той стране и не в том теле, и перенес уже 18 пластических операций, чтобы изменить внешность и стать похожим на своего кумира — Пака Чимина из популярной корейской группы BTS.

Мужчина решил стать двойником исполнителя. Он даже изменил имя на "Чимин" и начал идентифицировать себя как кореец. Блогер утверждает, что теперь он может быть собой и ему больше не нужно быть в ловушке собственного тела. 

Операции блогера влетели "в копеечку". На данный момент на свое перевоплощение он потратил более 150 тысяч долларов (более 4,1 миллиона гривен). За 8 лет мужчина изменил форму носа, скул, подбородка, сделал липосакцию (удалил жировые отложения на теле), а также ввел филеры (жидкий имплант) в губы и щеки. 

Блогер сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS (ФОТО) - фото 2

Оли Лондон – до и после / Коллаж 24 канала

О своих перевоплощениях блогер рассказывает в социальных сетях, но многие люди возмущаются и обвиняют его в культурной апроприации. Пользователи говорят, что кореец — это национальность, а не сексуальная ориентация, а своими заявлениями он проявляет неуважение к корейскому народу и небинарным личностям.

Но мужчина не реагирует на подобные обвинения. Он отметил, что долго боролся с проблемой идентичности и теперь такой, какой есть. 

Как сам участник BTS относится к тому, что у него появился двойник, — пока неизвестно.

Напомним, что Луис Падрос из Аргентины перенес 32 пластические операции, чтобы стать похожим на космического эльфа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 32-летний француз Энтони Лоффредо прославился благодаря своему желанию стать похожим на "черного инопланетянина".



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Источник: https://www.tmz.com/2021/06/28/british-influencer-18-surgeries-bts-park-jimin-identifies-korean/
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