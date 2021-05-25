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Американец построил "храм" из мусора: как он выглядит (ФОТО)

Американец Винс Ханнеманн из 60 тысяч тонн мусора построил удивительное здание, которое стало туристической достопримечательностью

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Житель города Остин (штат Техас) Винс Ханнеманн отличился креативностью и построил настоящий "собор" из 60 тысяч тонн мусора. Теперь его необычное здание пользуется большой популярностью среди туристов.

Американец построил "храм" из мусора: как он выглядит (ФОТО)

Храм из 60 тонн мусора / Фото: flickr

Известно, что мужчина начал строение своего детища еще в 1988 году, когда ему было около 20 лет. Тогда он ходил на свалку, собирал старые вещи, велосипеды, телевизоры и другой металлолом, которые были беспорядочно разбросаны по всей территории, чтобы построить необычное сооружение с лестницей и даже тронным залом. Сначала он сам собирал отходы, а позже жители города стали жертвовать свои вещи, чтобы расширить его владения. 

Американец признается, что никакого глубокого значения в свою постройку он не вкладывал, а просто делал это, потому что ему нравилось. Сейчас его "храм" состоит из нескольких этажей, а внутри и снаружи помещения находятся предметы массового производства: бамперы от автомобилей, кухонная утварь, бутылки, части велосипедов и т. д. На каждом уровне есть свои экспонаты, которые образуют потолки и смотровые площадки. 

Такое строение американца вызывало и возмущения, соседи пытались избавиться от здания и подавали официальные заявления, но инженеры, которых прислали власти для оценки, признали мусорный "собор" структурно безопасным. Единственное, что мужчина убрал так это пирамиду, состоящую из 200 телевизоров. 

Американец построил ”храм” из мусора: как он выглядит (ФОТО) - фото 2
Американец построил ”храм” из мусора: как он выглядит (ФОТО) - фото 3
Американец построил ”храм” из мусора: как он выглядит (ФОТО) - фото 4

Необычное здание Винса Ханнеманна очень привлекает туристов, и он с удовольствием проводит по нему экскурсии. А еще он сдает его в аренду для проведения вечеринок и других мероприятий. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 60-летняя британка Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора. 


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Источник: https://www.roadsideamerica.com/story/7816
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