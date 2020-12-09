Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора.

Почему британка превратила свой дом в свалку. Фото: unsplash. Jacques Bopp

На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейг решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось.

Сильви понадобилось несколько месяцев, прежде чем она смогла открыться соседям и рассказать всю правду. В какой-то момент у нее началась депрессия, она перестала убираться в жилище. Потом ситуация стала усложняться: к женщине перестали ходить гости, а чувство собственной никчемности лишало ее полноценной жизни.

"Комнаты были в ужасном состоянии. Они были в мусоре от пола до потолка, в дом нельзя было попасть просто так. Я спала на мусоре. В ванную нужно было добираться, карабкаясь по горам из пакетов. О кухне пришлось забыть, потому что добраться до нее было невозможно. Ни раковины, ни холодильника или морозильника... Днем я просто сидела на пороге", — призналась Сильви.

После пары звонков соседи выяснили, что им смогут помочь волонтеры. В течении следующей недели руководительница организации Микаэла и ее волонтер Полин приходили к женщине, убрать из дома весь мусор, которых накопился за столько времени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым. Да, оказывается, что такое действительно возможно. Жительница Америки Фрэнсис Гейб умерла, когда ей был 101 год. Тем не менее она прославилась не только тем, что смогла дожить до такого возраста, но и тем, что не убиралась в доме на протяжении 20 лет. Все комнаты при этом были абсолютно чистыми.

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