kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18378.00

ETH/USD

575.31

LTC/USD

76.98

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Скопилось 27 тонн мусора: почему британка превратила свой дом в свалку (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Скопилось 27 тонн мусора: почему британка превратила свой дом в свалку (фото)

Дом женщины был настолько захламлен, что без помощи уже было не обойтись

сегодня, 21:51
Автор:

Любовь Блажко

Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора. 

Скопилось 27 тонн мусора: почему британка превратила свой дом в свалку (фото)

Почему британка превратила свой дом в свалку. Фото: unsplash. Jacques Bopp

На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейг решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось. 

Сильви понадобилось несколько месяцев, прежде чем она смогла открыться соседям и рассказать всю правду. В какой-то момент у нее началась депрессия, она перестала убираться в жилище. Потом ситуация стала усложняться: к женщине перестали ходить гости, а чувство собственной никчемности лишало ее полноценной жизни. 

"Комнаты были в ужасном состоянии. Они были в мусоре от пола до потолка, в дом нельзя было попасть просто так. Я спала на мусоре. В ванную нужно было добираться, карабкаясь по горам из пакетов. О кухне пришлось забыть, потому что добраться до нее было невозможно. Ни раковины, ни холодильника или морозильника... Днем я просто сидела на пороге", — призналась Сильви. 

Скопилось 27 тонн мусора: почему британка превратила свой дом в свалку (фото) - фото 2
Скопилось 27 тонн мусора: почему британка превратила свой дом в свалку (фото) - фото 3

После пары звонков соседи выяснили, что им смогут помочь волонтеры. В течении следующей недели руководительница организации Микаэла и ее волонтер Полин приходили к женщине, убрать из дома весь мусор, которых накопился за столько времени. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым. Да, оказывается, что такое действительно возможно. Жительница Америки Фрэнсис Гейб умерла, когда ей был 101 год. Тем не менее она прославилась не только тем, что смогла дожить до такого возраста, но и тем, что не убиралась в доме на протяжении 20 лет. Все комнаты при этом были абсолютно чистыми. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/scotch/live/60-letnyaya-britanka-prevratila-dom-v-svalku-skopiv-tam-27-tonn-musora-foto-723485.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ