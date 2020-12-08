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Главная Новости Общество невероятно Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым: в чем секрет
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Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым: в чем секрет

Все благодаря хорошо продуманному секрету

сегодня, 15:21
Автор:

Любовь Блажко

Да, оказывается, что такое действительно возможно. Жительница Америки Фрэнсис Гейб умерла, когда ей был 101 год. Тем не менее она прославилась не только тем, что смогла дожить до такого возраста, но и тем, что не убиралась в доме на протяжении 20 лет. Все комнаты при этом были абсолютно чистыми. 

Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым: в чем секрет

Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым. Фото: unsplash. Jacques Bopp

Итак, как же такое возможно? Оказывается, все дело в "умном" доме, который делал всю работу за нее. 

История началась с того, что Фрэнсис развелась с мужем, все заботы о детях и ведение собственного бизнеса полностью свалились на ее плечи. Поэтому уборка – это последнее, до чего доходили руки у женщины. 

Тогда она принялась за решение этой проблемы – спроектировала модель дома, который по своим функциям напоминал огромную посудомоечную машину. Автоматическая уборочная система мыла все поверхности, включая стены и потолок. Она одновременно стирала вещи, мыла посуду на кухне и даже собачью будку вместе с собакой. Все полы в доме были сделаны под уклоном, и в каждой комнате был водосток. После того как дом был отмыт, система высушивала все комнаты. На выполнение всей этой работы автоматизированному дому требовался час. 

Но был один маленький нюанс: перед тем, как запустить этот грандиозный процесс, хозяйка надевала дождевик и открывала зонтик. 

Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым: в чем секрет - фото 2
Женщина 20 лет не убирала в доме, но он оставался чистым: в чем секрет - фото 3

Такая идея может показаться чем-то совершенно невероятным, но согласитесь, что не убирать на протяжении стольких лет — довольно заманчивая идея, правда? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие важные правила нужно соблюдать при уборке дома. Когда мы распыляем моющее средство на поверхность, то на ней образуется тонкая пленка. Именно она действует как магнит для пыли и грязи. Поэтому важно наносить специальное средство на салфетку, а не сразу на поверхность. 




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Источник: https://www.popmech.ru/diy/650173-zhenshchina-20-let-ne-ubirala-v-dome-no-on-ostavalsya-chistym-pochemu/
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