За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото

С массовым появлением смартфоном интернет заполнили различные курьезные снимки, сделанные "в нужный момент". Однако порой камера действительно успевает запечатлеть моменты, которые, вероятно, больше никогда не повторятся. Еще лучше — когда навеки "застывает" то мгновение, которое передует некоему прогнозируемому результату. Серию снимков из разряда "за секунду до" решили для вас собрать "Комментарии".



Иногда лучшими фотографиями становятся те, которые сделанные "за секунду до". Иллюстративный снимок

1. Дерево посадил, сына вырастил, дом постр… А не, давай все сначала!





2. Низко летают ласточки, видимо, к дождю…





3. Кажется, мужчина не слишком любит мыльные пузыри. Может, все дело в мыле?





4. На старт, внимание, КУСЬ!





5. Поймать волну! Или же короткий лайфхак для тех, кто не хочет тратить лишнюю воду для принятия душа





6. Лошади — травоядные животные, говорили они…





7. Так выглядит глубокая глотка?





8. Кажется, кому-то понадобится новая фотокамера…





9. Такой грациозности могут позавидовать даже знаменитые серферы. А еще утверждают, что пингвины косолапые!





10. Надо идти к своей цели несмотря ни на что (тем более, если сила тяжести помогает в этом)!





11. Зачем тебе моя вкусняшка (и, видимо, лишняя рука), человек?





12. А говорят, что коты не летают… Не зря доктор Хаус говорил, что все лгут





13. Сразу понятно, кто тут на районе главный





14. Не о той опасности летнего загара предупреждают нас ученые, ой, не о той…





15. Даже интересно, чем же так насолил псу герой этого фото





16. Какой оригинальный именинный торт! (А желание, видимо, загадали про новую красивую прическу)





17. Мы ведем наш репортаж с места появления НЛТ — неопознанной летающей тапки…





Напомним, ранее "Комментарии" делились подборкой забавных фотографий, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры". Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете найти снимки самых странных пассажиров подземки.

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