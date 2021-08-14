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Главная Новости Общество юмор За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото
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За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото

Иногда даже одна лишняя секунда времени, потраченная на снимок, может значить многое

14 августа 2021, 14:54 comments1009
Автор:

Вечканова Елена

С массовым появлением смартфоном интернет заполнили различные курьезные снимки, сделанные "в нужный момент". Однако порой камера действительно успевает запечатлеть моменты, которые, вероятно, больше никогда не повторятся. Еще лучше — когда навеки "застывает" то мгновение, которое передует некоему прогнозируемому результату. Серию снимков из разряда "за секунду до" решили для вас собрать "Комментарии".

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото

Иногда лучшими фотографиями становятся те, которые сделанные "за секунду до". Иллюстративный снимок

1. Дерево посадил, сына вырастил, дом постр… А не, давай все сначала!

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 2

2. Низко летают ласточки, видимо, к дождю…

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 3

3. Кажется, мужчина не слишком любит мыльные пузыри. Может, все дело в мыле?

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 4

4. На старт, внимание, КУСЬ!

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 5

5. Поймать волну! Или же короткий лайфхак для тех, кто не хочет тратить лишнюю воду для принятия душа

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 6

6. Лошади — травоядные животные, говорили они…

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 7

7. Так выглядит глубокая глотка?

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 8

8. Кажется, кому-то понадобится новая фотокамера…

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 9

9. Такой грациозности могут позавидовать даже знаменитые серферы. А еще утверждают, что пингвины косолапые!

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 10

10. Надо идти к своей цели несмотря ни на что (тем более, если сила тяжести помогает в этом)!

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 11

11. Зачем тебе моя вкусняшка (и, видимо, лишняя рука), человек?

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 12

12. А говорят, что коты не летают… Не зря доктор Хаус говорил, что все лгут

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 13

13. Сразу понятно, кто тут на районе главный

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 14

14. Не о той опасности летнего загара предупреждают нас ученые, ой, не о той…

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 15

15. Даже интересно, чем же так насолил псу герой этого фото

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 16

16. Какой оригинальный именинный торт! (А желание, видимо, загадали про новую красивую прическу)

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 17

17. Мы ведем наш репортаж с места появления НЛТ — неопознанной летающей тапки…

За секунду до: подборка вовремя сделанных курьезных фото - фото 18

Напомним, ранее "Комментарии" делились подборкой забавных фотографий, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры". Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете найти снимки самых странных пассажиров подземки.


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Источник: https://comments.ua/
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