Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото)

Метро — уникальное место. Кого только там не встретишь! Однако сейчас, когда люди начали носить маски на лицах, стало не так интересно за ними наблюдать. К тому же граждане подзабыли как это — дарить эмоции и позитив друг другу. Поэтому давайте пересмотрим фото забавных и невероятно смешных пассажиров.

Фотографии забавных людей в метро которые поднимут вам настроение. Фото: mixnews.lv

1. Кусочек детства.

2. Темные силы в подземке.



3. Главное — чувство стиля. 3. Главное — чувство стиля.



4. Удачно разместим вашу рекламу! 4. Удачно разместим вашу рекламу!



5. Когда ну совсем не хватает времени на сон. 5. Когда ну совсем не хватает времени на сон.



6. Яркий человек. 6. Яркий человек.





7. Когда утром не выспался и чувствуешь себя немножко злым. 7. Когда утром не выспался и чувствуешь себя немножко злым.





8. Гарри Поттер среди нас. 8. Гарри Поттер среди нас.





9. Если хочешь сдать экзамен на пятерку. 9. Если хочешь сдать экзамен на пятерку.





10. Подземным транспортом пользуются все, абсолютно все. 10. Подземным транспортом пользуются все, абсолютно все.





Сайт "Комментарии" желает вам продуктивного дня и приятного вечера пятницы. Впереди — выходные, поэтому причин иметь хорошее настроение все больше! Сайт "Комментарии" желает вам продуктивного дня и приятного вечера пятницы. Впереди — выходные, поэтому причин иметь хорошее настроение все больше! Напоминаем, что музыка способна не просто дарить нам разные эмоции, но и помогает спасать от проблем, поднимать настроение и укреплять здоровье. Недавно исследователи выяснили, что джаз помогает похудеть. Странная особенность была обнаружена учеными в ходе наблюдения за поведенческими привычками посетителей ресторанов. Подробнее об эксперименте можно прочитать Напоминаем, что музыка способна не просто дарить нам разные эмоции, но и помогает спасать от проблем, поднимать настроение и укреплять здоровье. Недавно исследователи выяснили, что джаз помогает похудеть. Странная особенность была обнаружена учеными в ходе наблюдения за поведенческими привычками посетителей ресторанов. Подробнее об эксперименте можно прочитать в нашем материале. Также "Комментарии" рассказывали, стоит ли украинцам планировать летние отпуска на фоне пандемии. Значительная часть граждан уже мечтает об отпуске, море и приключениях. Однако возникает вопрос, смогут ли украинцы свободно путешествовать этим летом. Ответ дает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Подробности читайте в нашем материале.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!