Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото)

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Кириєнко Анна
Метро — уникальное место. Кого только там не встретишь! Однако сейчас, когда люди начали носить маски на лицах, стало не так интересно за ними наблюдать. К тому же граждане подзабыли как это — дарить эмоции и позитив друг другу. Поэтому давайте пересмотрим фото забавных и невероятно смешных пассажиров.
Фотографии забавных людей в метро которые поднимут вам настроение. Фото: mixnews.lv
1. Кусочек детства.
2. Темные силы в подземке.
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