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Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото)

Каждый из нас хоть раз в жизни замечал странных персонажей в подземке

сегодня, 07:00
Автор:

Кириєнко Анна

Метро — уникальное место. Кого только там не встретишь! Однако сейчас, когда люди начали носить маски на лицах, стало не так интересно за ними наблюдать. К тому же граждане подзабыли как это — дарить эмоции и позитив друг другу. Поэтому давайте пересмотрим фото забавных и невероятно смешных пассажиров.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото)

Фотографии забавных людей в метро которые поднимут вам настроение. Фото: mixnews.lv

1. Кусочек детства.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 2

2. Темные силы в подземке.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 3

3. Главное — чувство стиля.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 4

4. Удачно разместим вашу рекламу!

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 5

5. Когда ну совсем не хватает времени на сон.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 6

6. Яркий человек.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 7

7. Когда утром не выспался и чувствуешь себя немножко злым.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 8

8. Гарри Поттер среди нас.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 9

9. Если хочешь сдать экзамен на пятерку.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 10

10. Подземным транспортом пользуются все, абсолютно все.

Подборка смешных и очень странных пассажиров в метро (фото) - фото 11

Сайт "Комментарии" желает вам продуктивного дня и приятного вечера пятницы. Впереди — выходные, поэтому причин иметь хорошее настроение все больше!
Напоминаем, что музыка способна не просто дарить нам разные эмоции, но и помогает спасать от проблем, поднимать настроение и укреплять здоровье. Недавно исследователи выяснили, что джаз помогает похудеть. Странная особенность была обнаружена учеными в ходе наблюдения за поведенческими привычками посетителей ресторанов. Подробнее об эксперименте можно прочитать в нашем материале.
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