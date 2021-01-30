Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений

В наше время существует огромное количество шуток о сбое матрицы реальности. И все же мир вокруг не перестает удивлять: похожие люди, похожая одежда, похожие предметы… Иногда к сходствам прибегают специально. Но когда это случается неожиданно, кажется, будто реальность действительно "зависла" на пару мгновений. "Комментарии" решили поделиться подборкой забавных фотографий, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры".

Некоторые внезапные сходства действительно могут удивить. Фото из открытых источников

1. Пожалуй, ситуация вышла немного неловкой. Хотя, возможно, женщина ничего не заметила?

2. А в этом случае, похоже, мужчина даже рад внезапному сходству. Кто знает, может отныне это его новый любимый мяч?





3. Вполне возможно, что сердобольная бабушка связала не только носки, но и ковер.

4. Телефончики не забываем, господа! Хотя для начала их нужно обнаружить...





5. Кажется, дорожка устала лежать и решила уйти из парка, пока не поздно.





6. Вслед за дорожкой поспешил и аварийный знак.





7. Вот что называется "застрять в текстурах".





8. Когда вместо маски — кусочек неба.





9. Вероятно, именно по такому принципу работает мантия-невидимка в "Гарри Поттере". Здесь же немного не хватило ткани.





10. Какой полезный ковер! И обувку можно сшить из него!





11. Не зря же о животных говорят — братья наши меньшие. Гляньте, почти близнецы!





12. Возможно ли, что весь мир — это огромная пицца, на которой находится пицца поменьше?

(Да, сбои матрицы приводят к философствованию журналистов).





13. А это отличная возможность для школьников или студентов иметь шпаргалку под носом.





14. Признайтесь, вы тоже не сразу сообразили, что на этом снимке не так. Маскировка левел 80.





15. Обычно в Сети предлагают найти кота. Мы же предлагаем поискать собаку.





Бонус сугубо от "Комментариев".

А вот такой небольшой сбой матрицы произошел при прописывании тэгов к данному материалу. Разумеется, раньше на портале попросту не было публикаций, которым бы понадобилась тема "совпадения". Но смотрится, согласитесь, хорошо :)





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