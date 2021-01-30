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Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений

Иногда стоит лишь присмотреться и убедиться: реальность и правда иногда «сбоит», подкидывая невероятные сходства

сегодня, 21:53
Автор:

Вечканова Елена

В наше время существует огромное количество шуток о сбое матрицы реальности. И все же мир вокруг не перестает удивлять: похожие люди, похожая одежда, похожие предметы… Иногда к сходствам прибегают специально. Но когда это случается неожиданно, кажется, будто реальность действительно "зависла" на пару мгновений. "Комментарии" решили поделиться подборкой забавных фотографий, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры".

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений

Некоторые внезапные сходства действительно могут удивить. Фото из открытых источников

1. Пожалуй, ситуация вышла немного неловкой. Хотя, возможно, женщина ничего не заметила?

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 2

2. А в этом случае, похоже, мужчина даже рад внезапному сходству. Кто знает, может отныне это его новый любимый мяч?

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 3

3. Вполне возможно, что сердобольная бабушка связала не только носки, но и ковер.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 4

4. Телефончики не забываем, господа! Хотя для начала их нужно обнаружить...

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 5

5. Кажется, дорожка устала лежать и решила уйти из парка, пока не поздно.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 6

6. Вслед за дорожкой поспешил и аварийный знак.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 7

7. Вот что называется "застрять в текстурах". 

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 8

8. Когда вместо маски — кусочек неба.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 9

9. Вероятно, именно по такому принципу работает мантия-невидимка в "Гарри Поттере". Здесь же немного не хватило ткани.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 10

10. Какой полезный ковер! И обувку можно сшить из него! 

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 11

11. Не зря же о животных говорят — братья наши меньшие. Гляньте, почти близнецы!

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 12

12. Возможно ли, что весь мир — это огромная пицца, на которой находится пицца поменьше?
(Да, сбои матрицы приводят к философствованию журналистов).

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 13

13. А это отличная возможность для школьников или студентов иметь шпаргалку под носом.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 14

14. Признайтесь, вы тоже не сразу сообразили, что на этом снимке не так. Маскировка левел 80.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 15

15. Обычно в Сети предлагают найти кота. Мы же предлагаем поискать собаку.

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 16

Бонус сугубо от "Комментариев". 

А вот такой небольшой сбой матрицы произошел при прописывании тэгов к данному материалу. Разумеется, раньше на портале попросту не было публикаций, которым бы понадобилась тема "совпадения". Но смотрится, согласитесь, хорошо :)

Сбой в матрице реальности: фото-подборка курьезных совпадений - фото 17

Также на портале вы можете поднять себе настроение подборкой снимков забавных котов, которые обязательно заставят вас смеяться.


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Источник: https://newsyou.info/zabavnye-sxodstva-i-sovpadeniya-na-snimkax-foto
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